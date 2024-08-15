«Лично я уже на Комаровку не езжу» 1 15.08.2024, 10:19

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Белорусы рассказали о новом рынке под Минском.

Под Минском открылась новая оптово-розничная база овощей и фруктов. Работает новый рынок всего пару дней. Журналисты Blizko.by съездили туда и посмотрели, выгодно ли там закупаться, какой ассортимент, а также узнали, что говорят покупатели и продавцы.

Что за новый рынок

Он располагается на территории торгового комплекса Expobel — локация рядом с трассой Заславль — Колодищи. Заехать туда можно на машине с территории комплекса Expobel — направление от кругового движения возле крытого рынка и направо.

Также проезд открыт и с обратной стороны, где идет трасса Заславль — Колодищи.

Если вы на общественном транспорте, то можно доехать до конечной остановки в районе Зеленого Луга-6. Затем перейти к Expobel. До самой овощной базы надо будет пройти еще минут 10.

Что по ценам

Сразу скажем, что здесь не так много продавцов, однако все ходовые овощи и фрукты имеются. Мы посмотрели розничные цены, но продавцы делают скидки, если покупать сразу несколько килограммов.

К примеру, картофель в среднем стоит 1,8−2 рубля за килограмм, но один из продавцов рассказал:

— Здесь и оптом можно будет покупать, мы готовимся уже. Думаю, что цены примерно такие же, как в Таборах будут. Если покупать картофель оптом, то он будет стоить 1−1,1 рубля за килограмм.

Итак, смотрим цены. Огурцы стоят 3−3,50 рубля за килограмм. Стоимость помидоров очень разная. К примеру, красная беларусская сливка будет стоить от 3 рублей за килограмм, желтая — 4. Розовый томат — 6,5 рубля за килограмм, черри домашние — 3,5. В среднем помидоры стоят 3−5 рублей.

Что касается перцев, то самый дешевый журналист нашел за 3,8 рубля. В среднем они стоят 4,5−7,5 рубля за килограмм.

Чеснок можно приобрести за 11−13 рублей за килограмм, лук репчатый — 1,8, лук красный — 5, капусту — 1,60−2. Баклажаны отдают за 3 рубля за килограмм, кабачки — за 2−2,5.

«У меня самые сочные дыни»

Отправляемся дальше. Продавец Наталья отмечает, что начала здесь работать с 10 августа:

— К нам уже приходят люди, мы стараемся наработать клиентскую базу. Пока я продаю только в розницу. Но делаю отличную скидку, если покупают от 10 килограммов. Считай, как оптовая цена будет. Вообще, в торговле всю свою трудовую жизнь. Что интересно, с Expobel начинала и вот вернулась. Еще скажу, что к нам сюда удобно подъехать на машине, въезд с двух сторон есть. Приходите за покупками, у меня очень вкусные домашние помидоры. Стоят всего 3,5 рубля за килограмм. Также у меня самые сочные дыни.

Что еще продают на рынке? Так, нектарины стоят 6,5−12,8 рубля за килограмм, персики 7,50−12,8. Дыни можно приобрести за 2,9−3,5 за килограмм, арбузы в среднем стоят 2,5. Яблоки — 2,5−4 рубля за килограмм, виноград 9,5−13.

Ягод пока не так много, голубика — 13 рублей за килограмм. Сливы можно купить за 6,5 за килограмм, чернослив — 6,80. Грецкие орехи стоят 11,5 рубля за килограмм.

Один из покупателей рассказал, что узнал о новом месте из интернета:

— У нас на сайте сельсовета появилось объявление, мы и приехали. Ну, удобно именно сюда заехать. Цены — нормальные. Вот покупаем огурцы, помидоры, лук… Лично я уже на Комаровку не езжу. Почему? Там машину нормально не поставить, парковка везде платная, да и потом еще до нее надо тащить покупки.

Подведем итоги

Новый рынок только начинает работу. Пока тут не так много продавцов и покупателей. Зато в очередях стоять не надо, покупай — не хочу. Все ходовые овощи и фрукты есть. Цены не сильно отличаются от Комаровки или Таборов. Однако здесь охотно делают скидку, если вы берете несколько килограммов. Некоторые предлагают от 10 килограммов уже почти оптовые цены.

Что касается заезда, то есть большая бесплатная парковка. В официальном Instagram ТРЦ Expobel указывается время работы со вторника по воскресенье с 08.00−17.00. Но продавцы говорят, что в 18.00 еще есть покупатели.

В целом, этот рынок будет очень удобным для тех, кто рядом живет, либо едет в сторону Боровлян. Однако пока на Комаровке и в Таборах ассортимент продукции гораздо шире. Но если здесь со временем будет больше продавцов и расширится ассортимент, то оптово-розничная база овощей и фруктов в Expobel станет значительным конкурентом, особенно рынку «Новый лебяжий», так как он находится подальше и добираться туда не очень удобно.

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