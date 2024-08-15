«Это вызвало очередную волну паники в Москве» 15.08.2024, 10:17

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Олег Белоколос

Россияне доигрались.

Операция ВСУ в Курской области РФ идет уже больше недели. Примечательна реакция США. Если раньше Белый дом в ответ на удары украинских дронов по территории РФ говорил об эскалации, то сейчас реагирует абсолютно спокойно.

Что изменилось? Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал директору Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советнику посольства Украины в Канаде и Кении Олегу Белоколосу:

— Очевидно, что определенные изменения произошли в общем политическом климате Вашингтона. Скорее всего, есть некий двухпартийный консенсус по поводу того, что Украина может предпринимать практически любые действия для восстановления своей территориальной целостности и защиты суверенитета.

Если посмотреть на недавний визит группы американских законодателей в Киев, то они позитивно оценивают последние действия украинских вооруженных сил в отношении Российской Федерации, в том числе и в Курской области.

— Интересная реакция была у сенатора-республиканца Линдси Грэма, который был в Киеве. Он был очень воодушевлен операций ВСУ и выступил с предложением, чтобы пилоты НАТО на пенсии могли обслуживать F-16 в Украине. Будет ли новый толчок, усиление позиций проукраинских политиков на Западе в результате этой операции?

— Сенатор Грэм является достаточно известным и влиятельным политиком из той группы республиканцев, которые выступают за усиление всеобщей поддержки Украины. Мы видим, что там постоянно обсуждаются разные идеи, как посодействовать нашей стране.

Линдси Грэм достаточно давний друг Украины, который даже на фоне сдержанной в некоторых моментах позиции демократов выступает за еще более широкую поддержку, возможно даже с новыми видами вооружений. Эта точка зрения в республиканской партии есть, это надо тоже принимать во внимание. Я думаю, что такие заявления вызвали очередную волну паники в Москве.

— Что можно сказать о реакции европейских политиков на операцию в Курской области?

— По состоянию на сегодняшний день все оценивают эту операцию достаточно позитивно и признают право Украины осуществлять любые действия для своей защиты. Достаточно длительный период жители Украины страдают от постоянных обстрелов со стороны России, особенно жители приграничных территорий.

Эта ситуация перешла уже определенную стадию и начала вызывать возмущение и в Европе, и в Соединенных Штатах. Уже долгое время идет безнаказанное убийство украинских мирных жителей и разрушение инфраструктуры, а Россия не несет за это никакой ответственности. В конечном итоге россияне своими действиями доигрались до того, что никто не выступает с какими-то там заявлениями, что Украина должна проявлять сдержанность. Все в той или иной степени нас поддерживают.

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