Залужный назвал расследование WSJ о подрыве «Северных потоков» провокацией 1 15.08.2024, 10:36

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Валерий Залужный

Американские журналисты заявили, что экс-главком ВСУ якобы командовал диверсией.

Операцией по подрыву «Северных потоков» в 2022 году якобы занимался неназванный генерал с опытом проведения спецопераций, который подчинялся экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, говорится в расследовании The Wall Street Journal, опубликованном в среду, 14 августа.

По данным четырех источников издания, президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва «Северных потоков». Все договоренности были достигнуты устно, не оставив никаких бумажных следов.

Однако нидерландское военное разведывательное агентство MIVD узнало о заговоре и предупредило ЦРУ. Затем американские чиновники проинформировали Германию, пишет WSJ.

ЦРУ предупредило офис Зеленского о необходимости прекратить операцию. По данным издания, президент Украины приказал Залужному остановить ее, но генерал проигнорировал приказ, и его команда изменила первоначальный план.

Отмечается, что Залужный привлек к координации атаки лучших украинских офицеров специальных операций, которые имели опыт организации рискованных тайных миссий против России.

Одним из них был бывший разведчик Роман Червинский, которого сейчас судят по делу об обстреле аэродрома Канатово.

В июле Червинского освободили под залог после более чем года заключения. Когда с ним связались после освобождения, он отказался комментировать дело «Северного потока», сказав, что не уполномочен говорить о нем.

По словам трех неназванных людей, Залужный объяснил Зеленскому, что диверсионная группа, после того, как ее отправили, находилась без связи с внешним миром и не могла быть отозвана, «поскольку любой контакт с ними мог бы скомпрометировать операцию».

Залужный отреагировал на расследование, заявив журналистам, что ему ничего не известно о такой операции, а любые предположения об обратном являются «простой провокацией».

Он также отметил, что ВСУ не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не принимал бы в них участия.

Украинские чиновники, которые участвовали в заговоре, считают, что невозможно привлечь к ответственности ни одного из командиров, потому что не существует доказательств, кроме разговоров между чиновниками.

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