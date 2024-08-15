«Лукашенко гложут тяжелые мысли» 4 15.08.2024, 10:41

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Своим наступлением украинцы показали, что красные линии Кремля — понты.

Политический аналитик Александр Класковский пишет на «Позірке» о том, чего боится белорусский правитель и зачем понадобилась история с «кучей беспилотников».

Украинские войска заняли уже изрядную территорию в Курской области, но Александр Лукашенко не спешит предлагать Кремлю военную помощь. Он обещал некогда лечь за Россию под танки НАТО, однако совершенно не заинтересован реально вписываться за союзника.

Поэтому Минск делает вид, что сам подвергся страшному налету украинских дронов и напрягает военные силы для отпора в случае наземной агрессии.

После нескольких дней молчания Лукашенко 10 августа наконец упомянул публично об украинском наступлении в Курской области. Причем, в отличие от кремлевской пропаганды, преуменьшавшей масштаб этого наступления, откровенно заявил, что ВСУ продвинулись на 30-35 километров.

«Вчера вечером куча беспилотников…»

К тому времени российские z-блогеры успели уже изрядно потоптаться по белорусскому правителю, обвиняя его в предательстве за июльский отвод войск от украинской границы.

Но из его уст слов о готовности грудью встать на защиту России так и не прозвучало. Акцент был сделан на другом: мол, накануне вечером куча украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство Беларуси, однако ее доблестные ВВС и ПВО с целями четко разобрались.

Для пущей драматизации Лукашенко сообщил, что вдобавок к поднятым в воздух самолетам и вертолету даже «средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность». Хотя непонятно, как «Град» или «Полонез» может сбивать дроны.

Впрочем, по данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», никаких чужих беспилотников над Беларусью в тот день ее авиация не обнаружила, «запусков ракет с истребителя Су-30 или вертолета Ми-24 не производилось».

Между тем белорусские военные якобы даже нашли на обломках БПЛА маркировку производителей стран ЕС. По этому поводу 12 августа в МИД Беларуси был вызван поверенный в делах Евросоюза Стен Нёрлов.

Еще раньше, 10 августа, на тот же ковер вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш. Ей и вовсе пригрозили, что могут выбросить посольство. Вдобавок ко всему Минск пожаловался на украинские БПЛА в Совбез ООН.

Не только политические противники Лукашенко, но и ряд экспертов считают, что вся эта история с «кучей беспилотников» придумана. Утверждают, в частности, что показанные по госТВ обломки дронов выглядят неестественно, сухая трава вокруг не выгорела.

Нужен был повод поднять вселенский шум

В любом случае белорусским властям неуместно изображать оскорбленную невинность, после того как они предоставили свою территорию для нападения на Киев в феврале 2022-го. И потом еще несколько месяцев россияне били ракетами по Украине с территории и из воздушного пространства союзника.

Примечательно, что Минск молчал в тряпочку, когда в белорусское воздушное пространство в июле один за другим стали залетать российские «шахеды».

А вот здесь нужен был повод, чтобы поднять вселенский шум. Прежде всего это рассчитано на Москву и российскую аудиторию. Мол, во-первых, мы вам реально помогли, сбив БПЛА, летевшие через Беларусь на вас. Во-вторых, сами готовимся отбиваться, вынуждены стягивать войска к южной границе, усиливать группировку на гомельском и мозырском тактических направлениях.

МИД громогласно заявляет, что Беларусь будет использовать право на самооборону. «Парламентарий» Олег Гайдукевич грозит Киеву в случае нападения ответным ударом «по центрам принятия решений». Провластные комментаторы говорят об «акте вторжения», утверждают, что Украина, будучи в агонии, пытается втянуть Беларусь в военные действия, расширить зону конфликта.

Зачем это нужно Киеву, непонятно. Ведь тогда силы противника увеличиваются, линия боевого соприкосновения удлиняется на тысячу с лишним километров.

При этом украинская госпогранслужба (ГПСУ) по состоянию на воскресенье не видела передвижений войск в приграничных районах Беларуси. Представитель ГПСУ Андрей Демченко предположил, что «в рамках этого информационного влияния Беларусь будет вынуждена делать фото- и видеоматериалы».

ГосТВ действительно показало погрузку танков на платформы. Аналитики обратили внимание на то, что танки — без «мангалов» (защиты от дронов), то есть не подготовлены к реальному бою.

По данным инициативы «Сообщество железнодорожников Беларуси», серьезной переброски войск к украинской границе на самом деле нет. То есть вся эта суета может быть в значительной степени имитацией.

Лукашенко изображает перед Москвой, что сам на волосок от агрессии.

Так раньше он рисовал натовскую угрозу: мол, супостаты хотят через Беларусь ударить в спину русским братьям, а я их героически прикрываю. Помните мартовский выезд вождя к литовской границе, когда он щупал мешки на блокпосте, велел стрелять на поражение, если сунутся враги?

Остается демонстрировать боевые стойки

На самом деле правителя Беларуси, вероятно, гложут сейчас тяжелые мысли. Своим наступлением украинцы показали, что красные линии Кремля — это в значительной степени блеф, понты.

Смотрите, раньше Владимир Путин, Дмитрий Медведев, московские пропагандисты прозрачно намекали, что РФ может пустить в ход ядерное оружие. Сейчас ВСУ пересекли «священные рубежи» и основательно вторглись в «исконно русские земли». Мировая пресса говорит о первом вторжении на территорию РФ со времен Второй мировой войны. Но угроз применить ядерку из Кремля не слышно.

Более того, руководство РФ не хочет провозглашать, что на ее территорию пришла настоящая война. Путин назвал действия противника «масштабной провокацией».

Москва объявила всего лишь режим контртеррористической операции. Что, кстати, на сегодня формально как бы спасает Лукашенко: ну, раз вы не говорите об агрессии, то и оказывать вам прямую военную помощь, как того требуют союзнические обязательства, нет нужды.

Запад же, наблюдая за этим сюжетом, видит, что не так страшен черт, что можно не так сковывать украинцев в вопросах применения западного оружия по российской территории. То есть такого рода табу, скорее всего, будут и впредь постепенно сниматься.

В Минске же, вероятно, с опаской думают: а что если Путин сейчас поставит вопрос ребром: давай-ка, союзничек, пришло время в прямом смысле оказаться в одном окопе!

Между тем наступление в Курской области показывает белорусским властям, на что они нарвутся, если рискнут ввязаться в боевые действия против Украины. Ее закаленные в боях войска, верша возмездие, могут пройти как сквозь масло через оборону белорусской армии, не имеющей боевого опыта. Да и массового желания воевать против украинцев в ее рядах, судя по всему, нет.

Вот в такой ситуации и дроны на Беларусь полетят тучей, в том числе и на «центры принятия решений», и полк Калиновского может сыграть свою роль.

В белорусском обществе, как показывает социология, фактически сложился антивоенный консенсус. Так что режим снова может зашататься. И вооружать массу граждан правитель, пережив 2020 год, наверняка не горит желанием.

В общем, остается эта игра в имитацию, демонстрация боевых стоек.

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