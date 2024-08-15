Ученые рассказали о пользе солярия 15.08.2024, 10:47

Плюсы превышают минусы.

Шотландские ученые из Эдинбургского университета выяснили, что воздействие ультрафиолетового излучения (УФ) приносит существенную пользу для здоровья жителей мест с малым количеством солнечного света. Исследование опубликовано в научном журнале Health&Place (H&P).

Команда использовала генетическую и медицинскую информацию из анонимной базы данных 395 тыс. граждан Великобритании. Специалисты выяснили уровень среднегодового воздействия солнечной энергии в зависимости от местности проживания, а также уточнили, посещали ли участники солярии.

Результаты скорректировали с учетом других факторов здоровья, включая курение, физическую активность, социальный статус и пол.

Как показал анализ, жизнь в местах с более высоким уровнем УФ-излучения понизила шансы на летальный исход от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%, а от рака — на 12%.

Использование солярия снизило риск ухода из жизни от болезней сердца на 23%, а от онкологических заболеваний — на 14%.

Также выяснилось, что высокое воздействие ультрафиолета немного повышает возможность развития меланомы — разновидности рака кожи. Однако смертность от этой болезни не увеличилась.

Ученые отметили, что польза от УФ-излучения для здоровья перевешивает опасность возникновения рака кожи.

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