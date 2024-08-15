Кандидат Харрис в вице-президенты согласился на дебаты с напарником Трампа
- 15.08.2024, 10:50
Дебаты могут пройти уже 1 октября.
Губернатор Миннесоты Тим Уолц в среду принял приглашение телеканала CBS News на дебаты кандидатов в вице-президенты США с сенатором Джей Ди Вэнсом из Огайо 1 октября.
Уолц ответил на предложение телеканала в своем посте в соцсети Х (Twitter).
«Увидимся 1 октября, Джей Ди», – написал Уолц в своей заметке через семь минут после твита CBS News.
Представитель кампании Харрис и Уолца сообщил, что кампания «приняла приглашение CBS на дебаты кандидатов в вице-президенты 1 октября». Уолц с нетерпением ждет дебатов с Джей Ди Вэнсом – «если он появится», пишет «Европейская правда».
Вэнс сказал в интервью Fox News в среду вечером, что он планирует дебатировать с Уолцом, но не назвал конкретную дату.
«Я сильно подозреваю, что мы будем там первого октября, но мы не собираемся проводить одни из этих фальшивых дебатов, Лоро, где у них на самом деле нет аудитории», – сказал Вэнс.