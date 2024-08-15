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Кандидат Харрис в вице-президенты согласился на дебаты с напарником Трампа

  • 15.08.2024, 10:50
Кандидат Харрис в вице-президенты согласился на дебаты с напарником Трампа
Тим Уолц

Дебаты могут пройти уже 1 октября.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц в среду принял приглашение телеканала CBS News на дебаты кандидатов в вице-президенты США с сенатором Джей Ди Вэнсом из Огайо 1 октября.

Уолц ответил на предложение телеканала в своем посте в соцсети Х (Twitter).

«Увидимся 1 октября, Джей Ди», – написал Уолц в своей заметке через семь минут после твита CBS News.

Представитель кампании Харрис и Уолца сообщил, что кампания «приняла приглашение CBS на дебаты кандидатов в вице-президенты 1 октября». Уолц с нетерпением ждет дебатов с Джей Ди Вэнсом – «если он появится», пишет «Европейская правда».

Вэнс сказал в интервью Fox News в среду вечером, что он планирует дебатировать с Уолцом, но не назвал конкретную дату.

«Я сильно подозреваю, что мы будем там первого октября, но мы не собираемся проводить одни из этих фальшивых дебатов, Лоро, где у них на самом деле нет аудитории», – сказал Вэнс.

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