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ВСУ удалось напугать Россию своим наступлением в Курской области

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  • 15.08.2024, 10:58
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ВСУ удалось напугать Россию своим наступлением в Курской области

Детали раскрыли аналитики ISW.

Наступление ВСУ в Курской области РФ создало «ощутимое влияние» на вражескую оборону, логистику и безопасность. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 14 августа.

Спутниковые снимки показывают, что россияне вырыли новую серию полевых укреплений, в том числе траншеи и противотанковые рвы, на юго-западе от города Льгов — вдоль трассы E38 Льгов-Рыльск-Глухов. Также спутниковые снимки свидетельствуют, что полевые укрепления недавно появились и вблизи трассы 38K-024 к югу от Льгова.

«Эти новые укрепления расположены примерно в 17 километрах к северу от самой дальней заявленной границы украинского продвижения в Курской области, что свидетельствует о том, что российские силы обеспокоены возможным продолжением и быстрым украинским механизированным продвижением на север в Курской области», — подчеркнули аналитики.

Вероятно, Россия «особенно обеспокоена» судьбой главных магистралей и пытается заблаговременно защитить важные наземные линии связи. Враг надеется помешать маневрам ВСУ, особенно — вдоль маршрутов E38 и 38K.

Кроме того, наступление ВСУ в Курской области влияет и на материально-техническое обеспечение российской железной дороги. Сообщалось, что госкомпания «РЖД» отменила отправление всех поездов с вокзалов Беларуси в Орловско-Курскую. Объявленная причина — «масштабная оперативная переброска войск в направлении Курской области» и движение грузовых поездов военного назначения.

В Белгородской области уже объявили чрезвычайное положение. В отчете отмечается, что это позволит местным властям ограничивать передвижения, чтобы обеспечить материально-техническую поддержку приграничья региона или обороны в Курской области.

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