закрыть
15 августа 2024, четверг, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Секонд-хенды» в Беларуси — всё

5
  • 15.08.2024, 11:01
  • 4,924
«Секонд-хенды» в Беларуси — всё

МИД страны странно отреагировал на решение ЕС.

Евросоюз недавно принял новый пакет санкций. В их числе — запрет на поставку из ЕС одежды, бывшей в употреблении, или «секонд-хенд».

По экспертным оценкам, до настоящего времени доля товаров «second hand» в общем объеме потребления одежды составляла около 35%. В розницу их продавали порядка 2,8 тыс. торговых объектов, в числе которых и интернет-магазины.

 МИД Беларуси странно отреагировал на решение ЕС, заявив, что эти санкции «во благо стране».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников