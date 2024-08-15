«Секонд-хенды» в Беларуси — всё

«Секонд-хенды» в Беларуси — всё5
- 15.08.2024, 11:01
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МИД страны странно отреагировал на решение ЕС.
Евросоюз недавно принял новый пакет санкций. В их числе — запрет на поставку из ЕС одежды, бывшей в употреблении, или «секонд-хенд».
По экспертным оценкам, до настоящего времени доля товаров «second hand» в общем объеме потребления одежды составляла около 35%. В розницу их продавали порядка 2,8 тыс. торговых объектов, в числе которых и интернет-магазины.
МИД Беларуси странно отреагировал на решение ЕС, заявив, что эти санкции «во благо стране».