Бумеранг Пенроуза Юрий Тымчук, Zbruc

15.08.2024, 11:07

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Война любит тишину — особенно летом в Курской области РФ.

В Украине вспомнили мудрую пословицу «не говори «гоп», пока не перепрыгнешь» и сделали выводы из прошлогоднего оживленного обсуждения контрнаступления, когда из каждого утюга звучали бравурные реляции о том, вином урожая какого года будем праздновать освобождение Крыма и где лучше провести концерт в освобожденном Мариуполе. Теперь без лишней болтовни воины ВСУ перешли государственную границу, россияне узнали, как хорошо выглядят треугольники Пенроуза на бортах украинской бронетехники, а соотечественники узнали, что в Курской области существует городок Суджа и село Гуево.

На публику на этот раз говорили мало, и только через шесть дней после начала операции стало известно, что наши защитники продвинулись вглубь территории РФ на расстояние до 30 километров по прямой от границы, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем Украины находится около 1000 квадратных километров территории страны-оккупанта, а Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский впервые официально назвал цель операции в Курской области – обезопасить украинское приграничье, которое подвергалось систематическим обстрелам с российской территории. По словам Президента, ВСУ взяли под свой контроль именно те районы Курской области, откуда велись обстрелы Сумщины.

Пока украинцы сбивали российские самолеты и вертолеты в российском небе и пополняли обменный фонд тамошними солдатами, у российских властей сильно подгорело. Почти одновременно официальная Москва обратилась в ООН с жалобой, что ее атакуют, а заместитель председателя Совбеза РФ и бывший зиц-президент Медведев выпродуцировал очередной перл: «До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ. И об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов». Международный трибунал этого организма не дождется, потому что его свои же уконтропупят за беспробудный идиотизм.

Юрий Тымчук, Zbruc

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