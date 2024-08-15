КПЧ ООН признал вину режима по делам 13 граждан 15.08.2024, 11:13

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И требует от Беларуси ответа.

Комитет ООН по правам человека (КПЧ) признал правительство Беларуси «виновным в нарушении права» 13 белорусских граждан на «свободу выражения мнения и мирное собрание», сообщает правозащитный центр «Весна».

Решение было принято 17 июля.

Правозащитники называют только одно имя из 13 — активиста из Борисова (Минская область) Александра Абрамовича.

Речь идет о нарушениях при привлечении к ответственности в Беларуси в период с 2016 по 2020 год за «участие или публичные призывы к участию в несанкционированных мирных акциях протеста». Подавших жалобы оштрафовали и арестовали сроком от 5 до 10 суток.

По результатам рассмотрения сообщений комитет отметил, что уже неоднократно ранее устанавливал нарушение Беларусью прав, предусмотренных ст. 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

КПЧ постановил, что белорусское государство «должно представить авторам жалоб эффективные средства правовой защиты в виде полной компенсации — возместить стоимость уплаченных штрафов, судебных издержек».

Кроме этого, Беларусь должна принять «все необходимые меры» для предотвращения подобных нарушений в будущем. С этой целью КПЧ рекомендует пересмотреть национальную нормативную базу, чтобы права, закрепленные в ст. 19 и 21 пакта, могли быть в полной мере реализованы.

Одновременно комитет отметил, что хотел бы получить от Беларуси в течение 180 дней информацию о мерах, принятых для реализации решения комитета.

В 2023 и 2024 году КПЧ принял несколько подобных решений.

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