В оккупированном Бердянске прогремел взрыв 15.08.2024, 11:16

Место инцидента оцепили российские силовики.

В четверг, 15 августа, в центре временно оккупированного Бердянска Запорожской области Украины был слышен взрыв.

Об этом сообщила глава местной военной администрации Виктория Галицина.

По ее словам, жители центральной части города слышали взрыв в 5 утра. Впоследствии место инцидента оцепили российские силовики.

Галицына пообещала сообщить о деталях позже.

8 августа также сообщалось о взрыве в Бердянске.

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