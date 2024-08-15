В оккупированном Бердянске прогремел взрыв
- 15.08.2024, 11:16
Место инцидента оцепили российские силовики.
В четверг, 15 августа, в центре временно оккупированного Бердянска Запорожской области Украины был слышен взрыв.
Об этом сообщила глава местной военной администрации Виктория Галицина.
По ее словам, жители центральной части города слышали взрыв в 5 утра. Впоследствии место инцидента оцепили российские силовики.
Галицына пообещала сообщить о деталях позже.
8 августа также сообщалось о взрыве в Бердянске.