В «Каменном логе» собралась рекордная очередь из легковушек 15.08.2024, 11:18

Накануне запрета на въезд в Литву автомобилей с белорусскими номерами.

С 16 августа запрещен въезд в Литву для всех легковых авто, зарегистрированных в Беларуси. Накануне вступления в силу «бана» в пункте пропуска «Каменный лог» собралась рекордная очередь из легковушек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга архива очередей Госпогранкомитета, который провело «Зеркало».

По состоянию на 8.00 15 августа, выезда из Беларуси в «Каменном логе» ожидало 400 легковых автомобилей. С начала года это самая длинная очередь. К 10.00 «колейка» сократилась до 380 авто.

В приграничных чатах водители сообщают о том, что время ожидания на въезд в Литву превышает 30 часов. Один из участников группы рассказал, что границу смог пересечь за 46 часов.

«13 августа 10.15 стал в зону ожидания 214-м [в очереди]. 14 августа 22.30 выезд из зоны ожидания (36+ часов в зоне ожидания). 15 августа 7.45 прошел границу. Итого — примерно 46 часов», — поделился водитель.

В другом пункте пропуска на белорусско-литовской границе, «Бенякони», в 10.00 стояло 230 легковушек.

Ранее в белорусском Госпогранкомитете напомнили, что с 16 августа «въезд в Литву запрещен для всех легковых авто, зарегистрированных в Беларуси».

Действовавшее ранее исключение, разрешавшее въезд в Литву зарегистрированных в Беларуси легковых транспортных средств не предназначенных для продажи, а также принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действующую визу либо временный или постоянный вид на жительство в странах ЕС, с 16 августа утратит свою силу.

На границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» утром 15 августа стояло 450 легковушек и 22 автобуса.

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