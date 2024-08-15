Спецназ СБУ провел самый массовый захват в плен военных РФ 1 15.08.2024, 11:23

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Бойцы спецподразделения «Альфа» взяли укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт.

Спецназовцы Службы безопасности Украины взяли в плен 102 военнослужащих РФ. Эта операция является самым массовым захватом вражеских бойцов за один раз. Деталями 15 августа поделились с «Фокусом» источники в СБУ.

Спецоперацию провели бойцы спецподразделения «Альфа». Они захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт. На его территории РФ разместила подземные коммуникации, помещения для проживания солдат, столовую, оружейную и даже баню.

«Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно», — подчеркнули в СБУ.

Источники отметили, что в плен попали военнослужащие 488 гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и чеченского спецподразделения «Ахмат».

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