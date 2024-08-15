закрыть
15 августа 2024, четверг, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли лучший способ есть йогурт

  • 15.08.2024, 11:24
Ученые нашли лучший способ есть йогурт

Вы получите двойную пользу.

Новые исследования показали, что добавление одной или двух столовых ложек меда к порции несладкого йогурта может усилить его пробиотические свойства, пишет New Voice.

Мед известен своими антибактериальными свойствами, но он также является пребиотиком, агентом, который способствует росту или активности полезных микробов в организме. Учитывая это, команда исследователей решила проверить, будет ли во взаимодействии с йогуртом мед выполнять только роль подсластителя или начнет увеличивать пользу продукта.

Учитывая потенциал меда в стимулировании роста полезных бактерий, исследователи надеялись узнать, может ли мед помочь этим бактериям выдержать опасности, с которыми они сталкиваются в пищеварительной системе человека. Сперва они исследовали как четыре сорта меда — люцерновый, гречишный, клеверный, флердоранжевый — влияют на жизнеспособность Bifidobacterium animalis в йогурте в условиях симуляции пищеварения. Они смешали йогурт, инокулированный бактериями, с одним из четырех сортов меда. Образцы поместили в чашки Петри, а затем добавляли растворы, имитирующие одну из нескольких жидкостей, с которыми пища может встретиться в нашем теле: слюна, желудочная кислота, кишечная желчь и ферменты.

Исследователи сообщают, что ни один из четырех типов меда не показал значительного влияния на выживание бактерий в слюне или желудочной кислоте. Однако в растворах, разработанных для имитации кишечных жидкостей, йогурт, смешанный с медом, поддерживал выживание полезных бактерий. Эффект был наиболее выраженным с клеверным сортом.

После этого команда провела исследование с участием 62 здоровых взрослых людей. Участники ели два разных блюда в течение двух недель: йогурт с клеверным медом и йогурт термической обработки. Во время последующего испытания 36 из этих участников продолжили третий раунд исследования и ели йогурт, смешанный с сахаром.

Участники присылали образцы кала и информацию о стуле, а также заполняли анкеты и выполняли задания, чтобы оценить свое настроение, когнитивные способности и общее самочувствие. Исследование не выявило изменений во времени кишечного прохождения, частоте стула, настроении или когнитивных способностях. Но польза добавления меда в йогурт была подтверждена.

«Наши выводы показали, что сочетание меда с йогуртом способствует выживанию пробиотических бактерий йогурта в кишечнике. ... Мы обнаружили, что одна столовая ложка меда в порции йогурта помогает поддерживать выживание пробиотиков. Однако мы должны иметь в виду, что мед является добавленным сахаром», — говорит Ханна Холшер, диетолог из Иллинойского университета в Урбана-Шампейн.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников