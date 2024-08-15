Ученые нашли лучший способ есть йогурт 15.08.2024, 11:24

Вы получите двойную пользу.

Новые исследования показали, что добавление одной или двух столовых ложек меда к порции несладкого йогурта может усилить его пробиотические свойства, пишет New Voice.

Мед известен своими антибактериальными свойствами, но он также является пребиотиком, агентом, который способствует росту или активности полезных микробов в организме. Учитывая это, команда исследователей решила проверить, будет ли во взаимодействии с йогуртом мед выполнять только роль подсластителя или начнет увеличивать пользу продукта.

Учитывая потенциал меда в стимулировании роста полезных бактерий, исследователи надеялись узнать, может ли мед помочь этим бактериям выдержать опасности, с которыми они сталкиваются в пищеварительной системе человека. Сперва они исследовали как четыре сорта меда — люцерновый, гречишный, клеверный, флердоранжевый — влияют на жизнеспособность Bifidobacterium animalis в йогурте в условиях симуляции пищеварения. Они смешали йогурт, инокулированный бактериями, с одним из четырех сортов меда. Образцы поместили в чашки Петри, а затем добавляли растворы, имитирующие одну из нескольких жидкостей, с которыми пища может встретиться в нашем теле: слюна, желудочная кислота, кишечная желчь и ферменты.

Исследователи сообщают, что ни один из четырех типов меда не показал значительного влияния на выживание бактерий в слюне или желудочной кислоте. Однако в растворах, разработанных для имитации кишечных жидкостей, йогурт, смешанный с медом, поддерживал выживание полезных бактерий. Эффект был наиболее выраженным с клеверным сортом.

После этого команда провела исследование с участием 62 здоровых взрослых людей. Участники ели два разных блюда в течение двух недель: йогурт с клеверным медом и йогурт термической обработки. Во время последующего испытания 36 из этих участников продолжили третий раунд исследования и ели йогурт, смешанный с сахаром.

Участники присылали образцы кала и информацию о стуле, а также заполняли анкеты и выполняли задания, чтобы оценить свое настроение, когнитивные способности и общее самочувствие. Исследование не выявило изменений во времени кишечного прохождения, частоте стула, настроении или когнитивных способностях. Но польза добавления меда в йогурт была подтверждена.

«Наши выводы показали, что сочетание меда с йогуртом способствует выживанию пробиотических бактерий йогурта в кишечнике. ... Мы обнаружили, что одна столовая ложка меда в порции йогурта помогает поддерживать выживание пробиотиков. Однако мы должны иметь в виду, что мед является добавленным сахаром», — говорит Ханна Холшер, диетолог из Иллинойского университета в Урбана-Шампейн.

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