Война — не шахматы 5 Евгений Эрлих

15.08.2024, 11:32

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Курская операция — это, конечно, ва-банк.

Это я читаю ленты разных умных людей и политологов, которые вполне сочувственно относятся к освободительной войне украинцев, но не понимают, как настоящие военные стратеги, «чей Курск?». Отвечу!

Мне кажется, что эти аналитики никогда не служили в армии. Зато они, возможно, хорошие шахматисты. Война (если играть в нее на штабных картах) действительно напоминает шахматы: передвижение фигур по определенным полям, необходимый тактический размен, жертвы фигур ради оперативного простора, и шах, и мат!

Только люди — не деревянные (костяные) истуканы. Если уж искать спортивные аналогии, то куда ближе к войне — футбол.

Скажу ужасную банальщину. Война не выигрывается численностью войск (хотя численность — одно из важнейших условий возможной победы), и гений полководца (тренера) не всегда залог успеха, и даже качество вооружения не гарантирует ратную удачу. ЦСКА по всем параметрам должен быть явно сильнее «Оболони» (это футбольный клуб из Киева). Но победит ли он в реальной игре — еще вопрос. Говоря футбольным языком, в феврале 2022 условная «Оболонь» конкретно наваляла конкретному ЦСКА, вопреки всем прогнозам.

За счет чего слабая команда может одолеть сильную? За счет мотивированности, тот самый пресловутый командный дух, желание рискнуть, умереть, но отобрать мяч… это называется «играть на зубах». В спорте «морально-волевые» имеют колоссальное значение. На войне — решающее!

Игрой от обороны можно вымучить ничью. Одну ничью, другую, потом минимальное поражение, потом возможно минимальный выигрыш, и опять ничья за ничьей. И вот уже болельщиков на стадионе все меньше, лица игроков все грустнее, финансово клуб начинает тонуть и, в итоге, чтобы спасти ситуацию, руководство клуба меняет в середине сезона тренера… И вдруг новый тренер идет ва-банк — терять ему уже нечего, команда на грани вылета из высшего дивизиона в низший, а двум смертям не бывать. И вот он выпускает на поле молодых и талантливых, засидевшихся на скамейке, и вдруг он говорит старикам странное: «Только атаковать, счет не важен».

И вот на поле уже совсем другая команда. Она может крупно выиграть, но и крупно проиграть, она будет показывать совершенно авантюрный футбол, в котором шансы на победу куда меньше чем на поражение. Но ее домашний стадион будет ломиться от болельщиков. Ее игроки станут любимчиками. А результат отойдет на второй план, потому что в футболе всем понятно — команда, которая рвется в бой и готова рисковать, и играть на «зубах», в конце концов реально разорвет всех соперников. Даже если это нет так, в такую команду готовы будут поверить и свои, и чужие. И главное — в себя поверят сами футболисты.

Курская операция — это, конечно, ва-банк! Да ведь в военной истории каждая вторая операция «ва-банк»! «Жребий брошен»… Это сейчас Юлий Цезарь — великий полководец! Но мог бы стать и великим неудачником, если б его жребий упал «не так». Для современников, перейдя Рубикон, он точно превратился в авантюриста. И римские политологи изводили пергамент вопросами «Для чего этот пиар? Потом придется дорого расплачиваться, ибо… логистика, коммуникации, удержать эту территорию будет невозможно…».

Пока можно сказать только одно — украинская армия пошла в атаку. И красиво пошла. И своим безрассудством полностью изменила карту войны. И она может победить. За счет мотивированности, на морально волевых. И главное — в свою команду поверили все «болельщики», и сами игроки. Стране очень нужна была эта победа, даже если они и Пиррова. Но мы этого не знаем. Никто не знает.

Война — не шахматы!

Евгений Эрлих, «Фейсбук»

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