В «СберБанке» рассказали, за что у белорусов могут снять комиссию 40 рублей

В «СберБанке» рассказали, за что у белорусов могут снять комиссию 40 рублей6
- 15.08.2024, 11:36
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Сумма может меняться.
В пресс-службе «СберБанка» рассказали, когда у белорусов могут снять комиссию в размере 10, 30 или 40 рублей. Оказывается, такое вознаграждение предусмотрено в случае, если человек случайно перечислил деньги не на тот счет. В банке подчеркнули: вернуть собственные средства можно, но не за бесплатно.
Так, размер комиссионного вознаграждения зависит от суммы, которую клиент банка отправил не на тот счет. Во-первых, для возврата средств нужно прийти с паспортом в ближайшее отделение «СберБанка». Затем необходимо написать заявление, которое пообещали рассмотреть в течение 15 дней с момента обращения. Если потребуется дополнительная проверка, срок увеличивается до одного месяца.
В «СберБанке» обратили внимание, что размер комиссии зависит от перечисленной суммы:
до 50 рублей включительно – комиссия 10 рублей;
от 50,01 до 100 рублей включительно – 30 рублей;
от 100,01 рублей и больше – 40 белорусских рублей.
«По итогам рассмотрения банком заявления, вам предстоит ожидание возврата денег от ошибочного получателя перевода. Для избежания таких стрессовых ситуаций рекомендуем внимательно проверять реквизиты получателя. Если такая ситуация произошла — запастись терпением и не переживать», — посоветовали в пресс-службе белорусского банка.