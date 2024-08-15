Карбалевич: Игра Лукашенко связана с проблемами со здоровьем

Карбалевич: Игра Лукашенко связана с проблемами со здоровьем2
- 15.08.2024, 11:41
- 9,178
Гарантий белорусскому диктатору никто не даст.
Лукашенко во время общения с жителями городка Городище, заявил, что он «не вечен». Белорусский политолог Валерий Карбалевич в эфире Freedom выразил мнение, что у белорусского диктатора проблемы со здоровьем:
— Заявления Лукашенко очень противоречивое. Он заявлял, что будет баллотироваться в очередной раз, а теперь играет кокетливую игру. Эта кокетливая игра в значительной мере связана с проблемами со здоровьем. Не исключена ситуация, что может так случиться, что в момент президентской кампании это здоровье ухудшится. И вот на этот случай готовятся различные законодательные меры по защите его и его семьи.
Он уверен, что изменения в законодательных актах Беларуси не дают Лукашенко гарантии защитить свою жизнь и судьбу своих детей от санкций, которые могут последовать за незаконные деяния:
— Любые законодательные акты можно поменять, можно поменять Конституцию. И нет надежды на то, что некий человек, который придет на смену Лукашенко, даст какие-то гарантии, и эти гарантии будут выполнены. Все зависит от развития политической ситуации, политических процессов. История знает много примеров, когда уходящий диктатор формировал какую-то многоярусную систему защиты, но это его не спасало.