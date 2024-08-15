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Белорус пытался обменять в банке фальшивые фунты стерлингов

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  • 15.08.2024, 11:53
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Белорус пытался обменять в банке фальшивые фунты стерлингов

Он якобы заработал их в Великобритании.

Минчанин привез из Англии фальшивые деньги, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Гражданин Республики Беларусь, продолжительное время проживавший на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, после возвращения обратился в один из банков города Минска, чтобы обменять имевшуюся у него иностранную валюту (фунты стерлингов).

В процессе валютно-обменной операции один денежный билет номиналом 20 фунтов стерлингов при осмотре вызвал сомнения у работника банка, о чем тот сообщил в милицию.

В ходе беседы с милиционерами мужчина рассказал, что деньги получил на территории иностранного государства в качестве оплаты за выполненную работу. О том, что одна из купюр может быть поддельной, он не догадывался.

Согласно выводам эксперта, предоставленный билет Банка Англии номиналом 20 фунтов образца 2018 года изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида, что подтверждается отсутствием регламентированных элементов защиты: иной цветопередачей красочных изображений, нечеткостью микротекста, а также отсутствием голограммы и метки для людей с ослабленным зрением.

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