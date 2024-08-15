Украина решила создать «зону безопасности» на занятой территории Курской области 1 15.08.2024, 11:56

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Стало известно, что это означает.

Украинские власти собираются создать «зону безопасности» на находящейся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории Курской области, заявила министр по вопросам реинтеграции страны Ирина Верещук.

«С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории РФ, прилегающей к территории Украины», — написала Верещук в телеграм-канале.

По ее словам, оказавшиеся в пределах «зоны безопасности» россияне будут находиться под защитой международного гуманитарного права. В связи с этим ВСУ организуют поддержку гражданских лиц, откроют гуманитарные коридоры для их эвакуации как в сторону России, так и в сторону Украины, а также допустят в указанную зону международные организации для мониторинга ситуации.

Накануне, 14 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать военные комендатуры на территории Курской области. «Украина защищает себя и жизни своих людей в приграничных общинах и осуществляет активные действия на российской территории», — отметил он.

При этом в Госдуме пообещали не допустить появление военных комендатур Украины на российской территории. «Мы всех их выгоним, уничтожим. Никаких комендатур он (Зеленский. — ТМТ) не создаст — я это ответственно заявляю. Сейчас идет планирование серьезное, подтягивание сил и средств, работают наши штурмовые отряды. Дело времени — назову так», — заявил член думского комитета по обороне Виктор Заварзин.

До этого президент РФ Владимир Путин потребовал создать санитарную зону на территории приграничных областей Украины, чтобы прекратить обстрелы Белгородской области. После этого российская армия начала наступление в Харьковской области, которое через месяц завязло.

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