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Литва запрещает въезд авто на белорусских номерах

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  • 15.08.2024, 12:10
  • 4,824
Литва запрещает въезд авто на белорусских номерах

Уже завтра.

Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, теперь запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя.

Ограничения на въезд в Литву легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Беларуси были введены 18 июля.

Но ранее они не распространялось на авто, не предназначенные для продажи, а также принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действующую визу либо временный/постоянный вид на жительство в странах ЕС, сообщают в ГПК.

Связаны ограничения с реализацией Литвой соответствующего постановления Евросоюза.

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