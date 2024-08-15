Литва запрещает въезд авто на белорусских номерах

Литва запрещает въезд авто на белорусских номерах11
- 15.08.2024, 12:10
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Уже завтра.
Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, теперь запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя.
Ограничения на въезд в Литву легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Беларуси были введены 18 июля.
Но ранее они не распространялось на авто, не предназначенные для продажи, а также принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действующую визу либо временный/постоянный вид на жительство в странах ЕС, сообщают в ГПК.
Связаны ограничения с реализацией Литвой соответствующего постановления Евросоюза.