Белгородская область РФ готовится к вторжению ВСУ? 2 15.08.2024, 12:03

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На всей ее территории объявили режим чрезвычайной ситуации.

На всей территории Белгородской области РФ объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом сообщил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что такое решение приняли во время заседания правительственной комиссии под руководством Министерства чрезвычайных дел России.

«Комиссия рассмотрела ситуацию в области и приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Белгородской области», — сказал Гладков.

Он не объяснил, какие ограничительные меры будут вводиться для населения, однако сообщил, что подробную информацию о том, что «будет давать» режим ЧС власть предоставит позже.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Вооруженные силы Украины могут расширить плацдарм на территории России и зайти в Белгородскую область.

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