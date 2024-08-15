Galaxy S25 Ultra впервые показали на изображениях 15.08.2024, 12:08

1,906

И сравнили с iPhone 16 Pro Max.

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал первые качественные рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. А заодно и сравнил его с грядущим iPhone 16 Pro Max.

Как и актуальная модель, новинка получит плоский дисплей, но при этом она будет иметь закругленные уголки корпуса. Таким образом по дизайну аппарат будет скорее напоминать Galaxy Note 7.

«Экран станет больше, корпус будет более тонким, боковая рамка из титанового сплава станет более узкой, а соотношение экрана к корпусу в очередной раз обновит рекорд Samsung», – написал Ice Universe.

Вместе с тем инсайдер опубликовал несколько сравнительных рендеров, на которых Galaxy S25 Ultra сравнивается с также еще не вышедшим iPhone 16 Pro Max и актуальным Galaxy S24 Ultra.

Ожидается, что в новом поколении Galaxy Ultra основные изменения придутся на камеру. Так, ультраширик обновится с 12 до 50 Мп, а 3Х телеобъектив – с 10 до 50 Мп. Однако в плане автономности и скорости зарядки улучшений ждать не стоит.

Также мы уже знаем, что Galaxy S25 Ultra, как и вся серия Galaxy S25, будет работать исключительно на флагманском Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, пропустив чипы Exynos.

Аналогичный подход применялся в Galaxy S23, которые вышли только с Snapdragon 8 Gen 2.

Ожидается, что Samsung представит новую флагманскую серию в январе-феврале 2025-го, а до этого времени корейская компания должна выпустить Galaxy S24 FE. Он получит дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy этого года, но стоить при этом буде заметно дешевле.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com