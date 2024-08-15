В Гродно за «оскорбление» Лукашенко судят директора городского агентства недвижимости

В Гродно за «оскорбление» Лукашенко судят директора городского агентства недвижимости4
- 15.08.2024, 11:58
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О задержании мужчины стало известно еще в апреле.
В Гродно судят директора ООО «Гродненское агентство недвижимости» Романа Смирнова. Его имя появилось в расписании судов, пишет правозащитный проект «Право имеют».
Роман Смирнов обвиняется по ч. 1 ст. 368 УК (Оскорбление Лукашенко). Санкция статьи предусматривает штраф, исправработы, арест, ограничение свободы или до четырех лет колонии. Дело рассматривает судья Станислав Пронько.
О задержании мужчины стало известно в апреле. Пропагандисты утверждали, что он отправлял данные в телеграм-каналы и вступил в «План «Перамога». Гродненца задерживали и в 2020 году.