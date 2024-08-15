В Гродно за «оскорбление» Лукашенко судят директора городского агентства недвижимости 4 15.08.2024, 11:58

2,598

Роман Смирнов

О задержании мужчины стало известно еще в апреле.

В Гродно судят директора ООО «Гродненское агентство недвижимости» Романа Смирнова. Его имя появилось в расписании судов, пишет правозащитный проект «Право имеют».

Роман Смирнов обвиняется по ч. 1 ст. 368 УК (Оскорбление Лукашенко). Санкция статьи предусматривает штраф, исправработы, арест, ограничение свободы или до четырех лет колонии. Дело рассматривает судья Станислав Пронько.

О задержании мужчины стало известно в апреле. Пропагандисты утверждали, что он отправлял данные в телеграм-каналы и вступил в «План «Перамога». Гродненца задерживали и в 2020 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com