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Авиация ВСУ сбросила на пехоту россиян 227-кг авиабомбы с ракетным ускорителем

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  • 15.08.2024, 12:17
  • 8,742
Авиация ВСУ сбросила на пехоту россиян 227-кг авиабомбы с ракетным ускорителем

Удар французскими бомбами AASM показали на видео.

В Сети появилось видео, на котором истребитель «МиГ-29» Воздушных сил ВСУ сбрасывает на россиян французские авиабомбы AASM.

Соответствующее видео было опубликовано полковником ВС ВСУ Юрием Игнатом. На опубликованных кадрах показан сброс французских 227-кг авиационных бомб с высокоточным комплектом AASM.

На видео заметно, что сброс происходит на относительно небольших высотах, после чего самолет начинает сбавлять высоту, чтобы не быть обнаруженным вражеской радиолокационной станцией и уменьшить риск быть сбитым.

Во время сброса можно рассмотреть, что используются бомбы с высокоточным комплексом, оснащенным GPS и инерциальной системой.

Такая комбинация позволяет производить сброс по заранее записанным координатам и обеспечить автономность бомбы на всем участке полета.

Кроме того, бомба уникальна тем, что использует ракетный двигатель, значительно увеличивающий дальность поражения целей. В зависимости от высоты запуска максимальная дальность составляет от 15 км с низких высот до 70 км с больших.

Следует отметить, что высокоточный комплект AASM также производится в варианте с полуактивной ГСН, наводка которой осуществляется по лазеру, а также в варианте с инфракрасной ГСН.

Запустить бомбы со столь малой высоты удалось благодаря резкому маневру и особенности французской корректируемой авиабомбы, оснащенной твердотопливным ракетным ускорителем.

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