Президент Южной Кореи предложил КНДР переговоры 1 15.08.2024, 12:23

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И создание специально консультативной группы.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль предложил создать консультативный орган с Северной Кореей на рабочем уровне для того, чтобы обсудить напряженность между странами и восстановления экономического сотрудничества. Об этом он заявил во время своей речи по случаю Дня национального освобождения, отмечающего 79-ю годовщину независимости от колониального господства Японии 1910-45 годов после Второй мировой войны, пишет Reuters.

Йоль подчеркнул, что готов начать политическое и экономическое сотрудничество, если Северная Корея «сделает лишь один шаг» к денуклеаризации (уменьшение или ликвидация ядерного оружия - прим.).

В частности политик использовал эту речь, чтобы представить план объединения и снова обратиться к Пхеньяну после недавнего предложения его правительства оказать помощь для ликвидации последствий наводнения на изолированном Севере, которое, по его словам, было отклонено.

«Но объединенная Корея выглядит отдаленной перспективой, поскольку отношения между соседями находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, а Север стремится развить свой ядерный и ракетный потенциал и делает шаги к разрыву связей с Югом, переосмысливая его как отдельное, враждебное государство», - отмечают в издании.

Также в начале года северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал Южную Корею «главным врагом» и заявил, что объединение больше невозможно.

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