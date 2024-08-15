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В Московской области масштабно горит завод

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  • 15.08.2024, 12:34
  • 4,698
В Московской области масштабно горит завод

Огонь распространился на более чем 2 тысячи квадратных метров.

В Московской области РФ, на заводе им. Ухтомского произошел масштабный пожар. Огонь распространился на более 2 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

По предварительным данным, пожар возник на территории завода имени Ухтомского в подмосковных Люберцах. Она распространилась на площадь в две тысячи квадратных метров и еще не локализована.

«В здании на улице 65 лет Победы загорелось помещение в компании «Структура Арт», производящей декорации для всевозможных мероприятий и форумов», - отмечают в сообщении по информации российских СМИ.

Пока причины возгорания не сообщают.

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