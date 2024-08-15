В Московской области масштабно горит завод

В Московской области масштабно горит завод2
- 15.08.2024, 12:34
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Огонь распространился на более чем 2 тысячи квадратных метров.
В Московской области РФ, на заводе им. Ухтомского произошел масштабный пожар. Огонь распространился на более 2 тысяч квадратных метров.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra.
По предварительным данным, пожар возник на территории завода имени Ухтомского в подмосковных Люберцах. Она распространилась на площадь в две тысячи квадратных метров и еще не локализована.
«В здании на улице 65 лет Победы загорелось помещение в компании «Структура Арт», производящей декорации для всевозможных мероприятий и форумов», - отмечают в сообщении по информации российских СМИ.
Пока причины возгорания не сообщают.