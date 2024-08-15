Ученые: Мифические атланты все-таки существуют 15.08.2024, 12:48

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Фото: IGME-CSIC

Но это вовсе не героическая раса людей.

Хорошие новости для сторонников теории заговора: атланты все же существуют. Впрочем, есть и плохие новости: на самом деле это вовсе не героическая раса людей из древней и мифической земли. Оказалось, что это вулканы, пишет IFLScience.

К северу от Канарских островов обнаружены три подводных вулкана, которые были названы «Лос-Атлантес», что в переводе с испанского значит «атланты». Название было выбрано не случайно — это отсылка к исследовательскому проекту «Атлантида», который был запущен в конце июня институтами в Испании и Португалии. Этот проект направлен на изучение особенностей местной морской среды, в ходе которого ученые случайно обнаружили три подводных вулкана.

По словам соавтора исследования, геолога Луиса Сомоса, это открытие любопытно тем, что проливает свет на историю, которая создавалась миллионы лет. Команда обнаружила, что в прошлом эти вулканы были островами, а затем затонули. Любопытнее всего, то, что эти острова, похоже, все еще продолжают тонуть и сегодня.

Оказалось, что геологическая история Канарских островов на самом деле более бурная и загадочная, чем можно было бы предположить, исходя из репутации региона. В то же время архипелаг расположен внутри континентального шельфа Африки, а потому он является очагом вулканической активности: все 7 островов, составляющих регион, начинали свою историю как подводные вулканы. Они образовались за миллионы лет извержений и превратились в известные нам сегодня массивы суши.

По словам Сомоса, острова Лос-Атлантес вовсе не всегда были затопленными. Предполагается, что несколько десятков лет назад из-за снижения уровня океана они вновь поднялись над поверхностью океана, а затем вновь скрылись в его водах. Сегодня эти горы находятся на около 60 метров ниже поверхности океана, являясь домом для множества морских микроорганизмов.

К слову, ранее ученые также заявили, что островам за все это время удалось даже сохранить свои пляжи. Во время исследования команда обнаружила скалы и песчаные дюны на вершине гор. Также ученые предположили, что во время последнего ледникового периода когда острова возвышались над уровнем моря, они, вероятно, могли использоваться животными.

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