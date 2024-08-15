Литва строит военный городок на границе с Беларусью
- 15.08.2024, 12:57
Для солдат из Германии.
Власти Литвы построят военный городок для немецких солдат на полигоне Руднинкай, который находится рядом с Беларусью.
Как сообщили в Министерстве нацобороны Литвы перед началом строительства военного городка на полигоне проведут интенсивные подготовительные работы.
- После завершения работ на полигоне Руднинкай начинается создание крупнейшей военной инфраструктуры в истории Литвы, - подчеркнули в пресс-службе военного ведомства.
Кроме того, утром 19 августа на полигоне Руднинкай состоится символическая церемония захоронения капсулы. С этого начнется «первый этап развития инфраструктуры военного городка для немецкой бригады».
Площадь военного городка для немецких солдат вблизи границы с Беларусью составит 170 гектаров. Его проектированием и строительством будет заниматься компания Eikos statyba, с которой Министерство нацобороны Литвы в начале августа 2024-го подписало соответствующий контракт.
Заметим, что полигон Руднинкай располагается на юге Литвы, в Шальчининкайском районе, на расстоянии примерно в 35 километров от белорусской границы.