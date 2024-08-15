Литва строит военный городок на границе с Беларусью 15.08.2024, 12:57

Для солдат из Германии.

Власти Литвы построят военный городок для немецких солдат на полигоне Руднинкай, который находится рядом с Беларусью.

Как сообщили в Министерстве нацобороны Литвы перед началом строительства военного городка на полигоне проведут интенсивные подготовительные работы.

- После завершения работ на полигоне Руднинкай начинается создание крупнейшей военной инфраструктуры в истории Литвы, - подчеркнули в пресс-службе военного ведомства.

Кроме того, утром 19 августа на полигоне Руднинкай состоится символическая церемония захоронения капсулы. С этого начнется «первый этап развития инфраструктуры военного городка для немецкой бригады».

Площадь военного городка для немецких солдат вблизи границы с Беларусью составит 170 гектаров. Его проектированием и строительством будет заниматься компания Eikos statyba, с которой Министерство нацобороны Литвы в начале августа 2024-го подписало соответствующий контракт.

Заметим, что полигон Руднинкай располагается на юге Литвы, в Шальчининкайском районе, на расстоянии примерно в 35 километров от белорусской границы.

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