Вой сирен раздается в Гомельской области

Вой сирен раздается в Гомельской области1
- 15.08.2024, 13:13
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Что происходит?
Сирены звучат в Гомельской области 15 августа. Как сообщили в МЧС страны, выполняется проверка системы оповещения.
Время ее проведения – с 10:00 до 17:00.
«МЧС информирует: при подаче сигнала «Внимание всем!» необходимо включить радиоприемник, телевидение и прослушать сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий для населения», – говорится в сообщении.
В ведомстве попросили отнестись с пониманием к проведению подобных мероприятий.
Отметим, что спасатели регулярно проверяют системы оповещения. Это предназначено для информирования населения, местной власти об угрозе возникновения различных чрезвычайных ситуаций, связанных с природными катаклизмами и техногенными авариями.