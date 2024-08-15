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Вой сирен раздается в Гомельской области

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  • 15.08.2024, 13:13
  • 3,160
Вой сирен раздается в Гомельской области

Что происходит?

Сирены звучат в Гомельской области 15 августа. Как сообщили в МЧС страны, выполняется проверка системы оповещения.

Время ее проведения – с 10:00 до 17:00.

«МЧС информирует: при подаче сигнала «Внимание всем!» необходимо включить радиоприемник, телевидение и прослушать сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий для населения», – говорится в сообщении.

В ведомстве попросили отнестись с пониманием к проведению подобных мероприятий.

Отметим, что спасатели регулярно проверяют системы оповещения. Это предназначено для информирования населения, местной власти об угрозе возникновения различных чрезвычайных ситуаций, связанных с природными катаклизмами и техногенными авариями.

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