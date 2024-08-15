В России сбылось одно пророчество и одно проклятие Anti-colorados

15.08.2024, 13:12

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Куда-то пропали обычный апломб и сарказм.

Сегодня ночью противник нанес дроновый удар по территории Украины. По состоянию на сейчас масштаб этого удара пока еще не назван, но на этот раз враг получил ответный удар и, наверное, не меньшей и мощности, а то и большей. Он пришелся по знаковым объектам в глубоком тылу противника. Результаты этого удара пока тоже неизвестны, но уже ясно, что сам враг считает этот удар самым мощным за все время широкомасштабного вторжения. В его сводках фигурируют почти 140 сбитых беспилотников и четыре тактические ракеты, которые он назвал «Точкой-У». Уже всем хорошо известно о том, как они все сбивают, но вот с ракетами у них получился явный перебор. В самом деле, назови они эти ракеты Точка-G», то тут еще о чем-то можно было говорить, но «Точка-У» это уже даже не смешно, а глупо.

Таких ракет у ВСУ было всего несколько десятков, и они давно израсходованы, а собственного производства этих ракет у нас никогда не было. Даже если бы пришлось производить что-то подобное и в этом классе, то это точно были бы не «Точки-У», поскольку они морально устарели еще лет 20 назад. Можно не сомневаться в том, что если бы началась производство ракет подобного класса, то это было бы нечто более технологичное и неприятное для противника, что он точно почувствовал бы на своей шкуре. Тем не менее, количественные характеристики налета говорят о том, что это действительно было нечто необычное.

Прямо сейчас можно говорить только о географии целей, на которые был направлен удар. И вот здесь, как минимум, сбылось одно пророчество и одно проклятие. Наверное, в Украине нет ни одного вменяемого человека, который не проклял бы авиабазу «Саваслейка», расположенную в нижегородской области федерации. Именно там базируются самолеты Миг-31К и соответственно аэро-баллистические ракеты «Кинжал». В этот адрес полетело столько пожеланий, чтобы не только база но и это место сгорели дотла или провалились под землю и было удивительно, что за столько времени, туда ничего не прилетело в виде средств поражения.

И вот сегодня случилось то, что должно было случиться. Местное жители пишут о том, что база подверглась массированному дроновому удару. Они насчитали около 10 прилетов, после чего на авиабазе что-то ярко горело. На многочисленных видео пролета дронов, можно отметить неизменный почерк работы ПВО противника, а именно – интенсивную стрельбу из стрелкового оружия типа автоматов Калашникова. Ни на одном видео не наблюдалось пуков ракет ПВО или работы пушечного комплекса. Трудно сказать, было ли там что-то подобное вообще, а если было, то зенитчики явно проспали атаку.

Как было сказано выше, результат налета пока неизвестен, но по идее, атака аэродрома именно силами дронов, не должна предполагать поражение самолетов. Большое расстояние и малая скорость дронов дает подлетное время, измеряемое часами. В такой промежуток времени вполне реально поднять все самолеты в воздух, и даже вывести за территорию базы технику, которая используется для обслуживания самолетов. Поэтому самыми логичными целями в таком случае, являются стационарные объекты, наподобие склада ГСМ, хранилища вооружений, командных пунктов и радиолокационных станций, которые обеспечивают работу авиации. Поэтому, если окажется, что дроны уничтожили еще и самолеты, то это будет просто праздник какой-то. А тем более, что самолеты там особенные и штучные. Но если удалось поразить только одно хранилище «Кинжалов», то и это уже будет замечательный результат.

Так реализовалась малая часть проклятия, которое была наложено на это место, но как сообщают вражеские паблики, прилетело не только туда. Но следующий прилет уже оказался из разряда пророчества. Правда, этим пророчеством предполагалось, что удар нанесут сами лапти, но поскольку они оказались не способными даже на это, ВСУ взяли осуществление пророчества в свои руки. Удар был нанесен по авиабазе «Балтимор», на которой базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М2 И фронтовые бомбардировщики Су-34.

Это именно те бомбардировщики, которые запускают КАБы по харьковской области и это именно они теряют свои авиабомбы над Белгородской областью и на сам Белгород. Тот знаменитый дом, который сложился в областном центре, может сказать спасибо одному из самолетов этой авиабазы. Бомбу в дом отправил именно он. Ну а пророчество здесь состоит в том, что сама авиабаза находится на окраине города Воронеж. Выражение «Бомбить Воронеж» давно стало мемом и чем-то вроде пророчество. И вот оно начинает сбываться.

Но если уже вести речь о воронежской области, то там есть еще один аэродром, не менее интересный чем Балтимор. Речь идет о Борисоглебской авиабазе. Там располагается не только авиационная училище, но в пределах этой базы находятся хранилища авиационных ядерных боеприпасов. По крайней мере, в совковые времена они хранились именно там. Возможно, сейчас там тоже находятся ядерные авиабомбы. Ну а если посмотреть на карту, то можно отметить, что все три аэродрома находятся в одном направлении и если можно так сказать в одном коридоре. Чуть в стороне осталось авиабаза Энгельс-2, но можно не сомневаться в том, что туда тоже заглянут гости.

И вот что интересное именно сегодня. Прямо сейчас, обо всем этом уже пишет европейская пресса. Более того, даже в российской прессе появились кое-какие описание того, что произошло. Причем, делают они это хитро, ссылаясь на посторонние источники, хотя наверняка имеют информацию просто с мест. Но по нынешней временам блистать своей осведомленностью в этом плане на болотах стало опасно. Поэтому они пишут такое

«В ночь на 14 августа Украина атаковала беспилотниками три военных аэродрома в России. Около десяти дронов прилетели в Саваслейку Нижегородской области, где находится одноименный аэродром. После взрывов территорию рядом с авиабазой перекрыли, сообщает местный паблик «Типичная Кулебака»… Саваслейка находится примерно в 650 км от границы Украины. Согласно открытым данным, на этом аэродроме базируются носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» — самолеты МиГ-31. В Украине при взлетах МиГ-31 в Саваслейке регулярно объявляют воздушную тревогу.

Также украинские дроны атаковали военный аэродром в Борисоглебске на востоке Воронежской области, сообщил телеграм-канал Astra. После этого, по словам местных жителей, на авиабазе начался пожар. Под ударом оказался и другой военный аэродром в регионе — «Балтимор», где, в частности, базируются самолеты Су-34. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, в районе аэродрома также был виден пожар».

В общем уже появилась масса комментариев из разных источников и казалось бы, профильное телеграмм каналы лаптей должны бы освещать эти события в первую очередь. Здесь имеется ввиду знаменитый телеграмм канале «файтер бомбер», но все утро он показывал мастер-класс по парковке своего языка в хорошо известное место. И вот буквально только что, его смелости хватило только на такой пост:

Куда-то пропали и обычный апломб, и сарказм этого деятеля, и он все утро прятался под одеялкой, пока об этом не стали писать буквально все. Ну что же, с такими его способностями можно не сомневаться в том, что он подходит для спецназа Кадырова – «Ахмад». Там такие специалисты на вес золота. Ну ничего, паренек слегка оклемается и возьмется за привычные ведра своих помоев.

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Наверное, в течение дня будут какие-то подробности о том, какими оказались результаты налета на эти три аэродрома, а пока это все, что удалось добыть из сети.

Anti-colorados, defence-line

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