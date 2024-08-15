Названа официальная версия смерти российского оппозиционера Алексея Навального 1 15.08.2024, 13:14

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Это очень «удобный» для Кремля диагноз.

Это следует из постановления об отказе в возбуждении дела по факту смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Его опубликовала вдова политика Юлия Навальная. В постановлении, в частности, говорится, что смерть Навального «не носит криминальный характер». Причиной якобы стало «комбинированное заболевание», и смерть наступила в результате аритмии.

В документе сказано, что смерть Навального имеет аритмогенный характер, проявившийся в нарушении ритма и проводимости сердца. Триггером стало критическое повышение кровяного давления (гипертонический криз). Возникший на этом фоне отек миокарда вместе с диффузным кардиосклерозом стал причиной нарушения ритма. Фильтрационный отек и набухание мозга при этом стали причиной развития острой гипертонической энцефалопатии, которая могла проявляться в виде головных болей, болей в сердце, рвоты, развития судорог.

Как отмечает Навальная, нарушение ритма сердца невозможно установить посмертно, а при жизни никаких заболеваний сердца у Алексея не было.

Алексей Навальный умер в колонии «Северный волк» 16 февраля 2024 года в возрасте 46 лет.

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