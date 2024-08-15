«Потому что мужчины только три цвета различают» 15.08.2024, 13:22

Спор о подарочных букетах разделил белорусов на два лагеря.

Студентка из Минска по имени Саша, которая этим летом решила подработать флористкой, столкнулась с неожиданным открытием. Она удивилась, что много мужчин выбирают букеты, в сторону которых женщины, скорее всего, даже не посмотрели бы.

Об этом беларуска сняла видео в TikTok — и за два месяца собрала почти две тысячи комментариев, пишет zerkalo.io.

«Я работаю флористом уже две недели, и кто-нибудь может объяснить мне, почему мужикам так нравятся букеты из ярко-голубых крашеных хризантем?» — задала вопрос Саша.

В комментариях многие поняли «боль», о которой она говорит, и стали делиться личными историями.

«Мне на день рождения подарили букет из голубых хризантем и оранжевых роз. А выбирал их мой 6-летний племянник. Это заводские настройки?» — вспомнила случай из жизни пользовательница Zlatkevich.

«Они полностью передают твое отношение ко мне, такое же холодное, как синий цвет, — процитировала, видимо, своего бывшего Полина Зацепина. И добавила: — Это был его последний букет, слава богу».

«Всегда считала, что это выглядит дешево, еще и из-за того, что крашеный цвет криво распределяется и выглядят грязно, ну и неестественный вырвиглазный цвет — это просто (на этом месте был эмодзи, выражающий шок. — Прим. ред.)», — высказалась женщина с ником tomgary.

«Моему молодому человеку по запросу «красивый букет девушке» флорист сделала букет из 11 красных роз (70 см) с голубыми гипсофилами + упаковка. За 200 белорусских рублей. Я чуть не упала в обморок», — написала Анли.

Одной из самых безжалостных к мужчинам оказалась пользовательница devushkadotera.

«Потому что они только три цвета различают», — написала она и собрала 22,4 тысячи (видимо, поддерживающих) лайков.

«Нет, блин, цветочкам порадоваться, а вам ничего не нравится, дари после этого подарки», — явно обиделся Danya из России. Многие, в том числе женщины, такую позицию поддерживали, говоря, что выбор цветов — это «вкусовщина» и ее нет смысла обсуждать.

«Как флорист, которая спросила у мужчины прямым текстом, цитирую: «Ну так они выглядят как облако, воздушно, нежно, еще и необычного цвета при этом — это же комбо, девушки от такого вообще без ума!» — поделилась опытом, похоже, коллега минчанки.

«То, что девушки от такого без ума, он сам придумал наверное?» — пошутила в ответ Саша, опубликовавшая видео.

Тема того, что вкус мужчин на цветы и то, что женщинам реально нравится, часто не совпадает и не впервые поднимается в соцсетях. Нередко подобные дискуссии можно встретить в соцсети X. К примеру, в начале года в преддверии 14 февраля пользовательница из Тбилиси Shturman_kkkkkk опубликовала список советов, «как отличить хороший букет от г***ного и сделать приятно своей второй половинке». Его просмотрели более 278 тысяч раз.

«Букет из красных роз в «блестючке» или газетке. Либо розы в сочетании с травой и непонятными листьями, которые напихали для объема. Такой букет будет уместен только в ресторане стиля 90-х с шашлычком и водочкой, — описывала свою позицию Shturman_kkkkkk. — Кринж-вариант (стыдный вариант. — Прим. ред.): роза в целлофане. Я не имею ничего против роз, но в таком сочетании это просто ужасно безвкусно, дарите одну розу без упаковки! Розы без упаковок — это романтично и секси».

К слову, под тиктоком Саши из Минска пользователь fruta спрашивал, насколько стыдно дарить розу в целлофане. «У меня просто нет денег, мне 15 лет, лучше тогда вообще не дарить?» — спросил он. Женщины посоветовали ему то же самое, о чем писала Shturman_kkkkkk в Х: остановиться на одном цветке, но без упаковки.

А весной этого года пользовательница с ником kkrismiracle спрашивала в Х, почему же мужчины не дарят цветы, и получила исчерпывающий ответ.

«Периодически дарю жене цветы просто так, без повода, чтобы настроение поднять. Главная проблема — выбрать красивый букет, так как в цветах разбираюсь как свинья в апельсинах, понимаю только, что свежие надо брать. Иногда триггерит (раздражает. — Прим. ред.), что купил дорогой букет, а он не понравился», — сказал Александр.

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