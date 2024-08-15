Представлена «самая быстрая в мире» батарея для электрокаров 15.08.2024, 13:28

Она заряжается за 10 минут.

Китайский производитель электромобилей Zeekr презентовал новый аккумуляторный блок, поддерживающий зарядку 5,5 C. Он может заряжаться от 10 до 80% всего за 10,5 минут, пишет издание Interesting Engineering.

Седан Zeekr 007 получит новую батарею и выйдет на рынок на следующей неделе. Электромобиль оснастили литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP) вместо никель-кобальт-марганцевых батарей, обычно используемых в электрокарах. Машину можно будет заряжать при помощи электронных силовых агрегатов третьего поколения (V3), поддерживающих сверхбыстрое питание — чуть более 10 минут при 80-процентном уровне заряда. Система управления аккумулятором (BMS) нового седана также обеспечивает стабильность процесса зарядки даже в суровых условиях, например, при температуре -10 градусов Цельсия.

Чтобы решить проблему беспокойства клиентов о запасе хода, производители оснащают автомобили аккумуляторами большего размера, зарядка которых требует больше времени. Однако это неудобство устраняет быстрая зарядка, позволяющая заряжать машину за меньшее количество часов, но сейчас среди автобрендов идет соревнование за тем, чтобы сократить это время до нескольких минут. Американская Tesla, к примеру, предлагает зарядку за 15 минут, что позволяет Tesla 3 проехать 282 км. Однако это чуть меньше половины полного запаса хода автомобиля. Таким образом, предложение Zeekr зарядить седан до 80% за 10 минут — это большой шаг вперед.

Как и китайская компания BYD, Zeekr тоже стремится к глобальному расширению, и обещание заряжать электромобиль примерно за то же время, которое требуется для заправки бака автомобиля с бензиновым двигателем, является отличным способом выхода на новые рынки. Но поскольку правительство США вводит 100-процентный пограничный налог на электромобили, произведенные в Китае, еще неизвестно, как Zeekr достигнет ценовой конкурентоспособности при выходе на американский рынок.

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