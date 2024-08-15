закрыть
15 августа 2024, четверг, 15:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Крупками пенсионерка оставила в машине ГАИ 40 рублей

4
  • 15.08.2024, 13:42
  • 6,334
Под Крупками пенсионерка оставила в машине ГАИ 40 рублей

События приняли неожиданный для 70-летней женщины оборот.

За взятку инспектору ДПС задержана водитель из Крупского района, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники ГАИ остановили под Крупками Mercedes, за рулем которого 70-летняя женщина превысила скорость на 29 км/ч. Чтобы избежать наказания, пенсионерка предложила сотруднику милиции 40 рублей.

«Предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки женщина проигнорировала и оставила деньги на коробке переключения передач служебного автомобиля. Ее задержали», — рассказали в УВД.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за дачу взятки.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников