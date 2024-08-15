Под Крупками пенсионерка оставила в машине ГАИ 40 рублей 4 15.08.2024, 13:42

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События приняли неожиданный для 70-летней женщины оборот.

За взятку инспектору ДПС задержана водитель из Крупского района, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники ГАИ остановили под Крупками Mercedes, за рулем которого 70-летняя женщина превысила скорость на 29 км/ч. Чтобы избежать наказания, пенсионерка предложила сотруднику милиции 40 рублей.

«Предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки женщина проигнорировала и оставила деньги на коробке переключения передач служебного автомобиля. Ее задержали», — рассказали в УВД.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за дачу взятки.

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