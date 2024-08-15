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Сразу в двух регионах России с рельсов сошли грузовые поезда

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  • 15.08.2024, 13:45
  • 4,714
Сразу в двух регионах России с рельсов сошли грузовые поезда

В общей сложности 13 вагонов легли на бок.

В четверг, 15 августа, сразу в двух регионах России сошли с рельсов грузовые поезда. В общей сложности 13 вагонов легли на бок.

Соответствующие фото опубликовал российский Telegram-канал Ateo Breaking. Там уточнили, что восемь вагонов поезда с углем, следовавшего по маршруту «Нерюнгри – Посьет», «решили отдохнуть» на станции «Посьет» в Приморском крае РФ.

Еще пять с азотными удобрениями перевернулись на станции Жигулевское море в Самарской области.

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