Беларусь возобновила поставки бензина в РФ 6 15.08.2024, 13:48

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Из-за роста цен в стране.

Беларусь возобновила экспорт бензина в РФ в связи с ростом цен в этой стране на топливо АИ-95 и АИ-100, сообщил 15 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российской нефтяной отрасли.

Издание обращает внимание, что 12–14 августа в сутки продавалось суммарно по 360–600 тонн АИ-95 и 180 тонн АИ-100 с двух базисов — приграничных станций Злынка и Красное в Брянской и Смоленской областях РФ. Утверждается, что на эти поставки пришлось до 3,7% от общего объема реализации АИ-95 на бирже.

«Экспорт белорусского бензина в Россию носит непостоянный характер. Поставка топлива останавливалась на месяц и не осуществлялась с начала июля. В июне в РФ из Беларуси по железным путям пришло 32,7 тыс. тонн дизтоплива и 8,7 тыс. тонн бензина. В мае было отгружено 9,9 тысячи тонн бензина», — говорится в публикации.

За 2023 год Беларусь поставила в Россию 45 тыс. тонн бензина и 270 тыс. тонн дизтоплива.

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