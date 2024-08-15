FT: Между Украиной и РФ стартовали переговоры по обмену пленных 1 15.08.2024, 14:18

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Среди захваченных в плен россиян много молодых призывников.

Представители Украины и РФ начинают переговоры об обмене военнопленным и в Курской области.

Об этом сообщило издание Financial Times. Факт ведения работы над подготовкой обмена изданию подтвердили в украинской военной разведке, которая которая ведет переговоры о военнопленных.

Однако точное число российских военных, которых взяли ВСУ во время захода в Курскую область не разглашается. Но издание отметило, что по данным представителей правительства и военных, речь может идти о сотнях. Среди захваченных в плен много молодых призывников.

Издание отметило, что переговоры между странами начались после 10 дней тяжелых боев Курской области. По мнению газеты, захват российских военных, усилит позицию Киева в переговорах по возвращению тысяч собственных солдат и гражданских лиц, которые находятся в кремлевских застенках с самого начала войны.

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что российская сторона проявляет инициативу относительно начала переговоров по этому вопросу. В частности, он отметил, что ситуация в Курской области вынуждает РФ сменить позицию, которая ранее заключалась в находке новых аргументов, чтобы не проводить обмены.

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