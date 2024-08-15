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Над станцией метро «Петровщина» в Минске поднялся огромный столб черного дыма

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  • 15.08.2024, 14:22
  • 3,564
Над станцией метро «Петровщина» в Минске поднялся огромный столб черного дыма

В МЧС рассказали, что это было.

Столичные спасатели 15 августа ликвидировали пожар на девятом этаже строящегося здания в районе станции «Петровщина», сообщили в пресс-службе МЧС.

Огнем поврежден утеплитель на площади около 70 квадратных метров.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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