Над станцией метро «Петровщина» в Минске поднялся огромный столб черного дыма 1 15.08.2024, 14:22

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В МЧС рассказали, что это было.

Столичные спасатели 15 августа ликвидировали пожар на девятом этаже строящегося здания в районе станции «Петровщина», сообщили в пресс-службе МЧС.

Огнем поврежден утеплитель на площади около 70 квадратных метров.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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