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ВСУ окружают райцентр Коренево в Курской области

  • 15.08.2024, 14:25
  • 5,476
ВСУ окружают райцентр Коренево в Курской области

«Котел» закрывается с двух сторон.

В Курской области ВСУ продвигаются дальше, и сейчас окружают поселок Коренево с двух сторон. Об этом пишет немецкое издание BILD.

По словам аналитика BILD по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, к северу от города Суджа ВСУ наступают на райцентр Коренево. Сейчас они уже подошли к этому населенному пункту, который имеет свою железнодорожную станцию.

«Кажется, что украинцы прилагают много сил, чтобы захватить этот населенный пункт. Украинцы пытаются наступать дальше и атаковать этот поселок с двух сторон. Удастся ли им это другой вопрос. Мы видим, что российский фронт все еще очень хрупкий. Украинцы еще могут продвигаться на некоторых направлениях и брать маленькие села. Однако там все больше российских частей, собранных со всей страны, чтобы их отвоевать», — сообщил Рёпке.

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