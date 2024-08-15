Как выросли за год долги белорусских предприятий 1 15.08.2024, 14:33

Рост затрат обогнал выручку.

Белорусские предприятия утопают в долгах. Рост затрат обогнал выручку. 86,7 миллиардов рублей должны белорусские предприятия.

При этом, по данным Белстата, дебиторские задолженность (долги предприятию) на начало июля 2024 года составили 74,3 миллиарда рублей (в том числе сумма просроченных долгов — 9,4 миллиарда).

За год актуальная сумма долга, как подсчитал «Позірк», выросла на 10,6%.

Не радуют и показатели прибыли белорусского бизнеса за полгода: рост затрат в реальном секторе опережает выручку. Чистая прибыль выросла на 2,9% до 9,491 миллиарда рублей, но вот рентабельность реализованной продукции снизилась до 8,1% (с 9,5% год назад) — то есть, прибыль за 6 месяцев оказалась ниже уровня инфляции.

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