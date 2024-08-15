Балаболы просят огня 2 Дмитрий Петров

15.08.2024, 14:40

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Украинцы бросили вызов кремлевским боевикам и бандитам сети и эфира.

Бои под Курском идут неделю. Украинские силы обороны внезапно показали себя как силы наступления. Но кроме поля боя, украинцы бросили вызов кремлевским боевикам и бандитам сети и эфира – информационной прислуге дальнобойной агитации.

Информационный удар получился такой мощный, что теперь ни инфобоевики, ни инфобандиты не знают ни как спасти Кремль, ни как успокоить его подданных.

Жареный петух

Сейчас все уже забыли, а в 1980-1990-х многие предлагали снять с Кремля красные звезды и водрузить, скажем, — трехцветные флажки республики Россия. Или — серебряных орлов империи. Иные смеялись: что за флажки?! Что за куры-петухи над главной крепостью страны?!

А те учили: символы — важны. Их единство в высших сферах помогает делать картину мира обывателей более или менее схожей. А раздрай — наоборот. Вот — казармы в Хамовниках. В них — бравы-ребятушки, бежавшие из частей. Одни железные ворота — черные. На вторых — звезды. На третьих — орлы о двух головах. И чья это армия? Но то было давно.

А в 2024-м? Как не смутили — хотя бы скрепное духовенство — языческие руны (пусть и малость модифицированные) на технике вторжения в Украину? Вот — стоящая «рожками вверх» и чуть замаскированная под V древняя «Кано» — знак огня. А вот — малость переделанная «Эйваз», пародирующая Z, и означающая в магии «отворот злых сил». Впрочем, видят в ней и сходство с руной «Зиг» — «победа». Ее, если помните, носил на петлицах Штрилиц.

Это все имеет значение. Если видеть в символах не картиночки, а знаки, ориентирующие хотя бы служивых (и тех, кому они служат) в мире целей. А раздрай там полный. Кто твердит мантру о «денацификации и демилитаризации». Кто, как некогда пропагандист Сергейцев, недавно зиц Медведев и прочие — о ликвидации Украины и украинцев. Одни — о войне с «Бандерой». Иные — о битве с НАТО. А то и о сече со всем миром.

А кто попроще, еще в июле писал, что украинцы-де в пабликах советуют рисовать на крышах домов желто-синие флаги. И бить по ним не будут.

Тогда в «Царьграде» ныли: «В столице живут, будто приграничья нет»; пусть люди там сами »роют себе могилы». А «для СВО встанет вопрос: ради чего воевали? Мы точно побеждаем?» «Ничто не будет меняться, пока не клюнет жареный петух. А он уже прицеливается».

Жареный петух попал в цель. Судя по отчетам, ВСУ заняли 1000 кв. км Курской области и 44 населенных пунктов. И балаболам надо что-то делать. Но что?

Врать? Или ошибаться?

Что это было? Едва сменив Шойгу на его посту, министр Белоусов провозгласил: «Ошибаться можно. Врать нельзя!» Ждал ли он, что станет и впрямь министром обороны? А его как бы запрет и как бы разрешение, уже скоро используют главы Генштаба и Курской области?

Герасимов объявил: «Противник будет отброшен к госграницам». И ошибся, в чем автор «Новой газеты. Европа» Валерий Ширяев быстро его уличил. Вскоре ВСУ возьмут несколько десятков населенных пунктов и расширят зону наступления. Ошибется и врио главы области Смирнов, доложив Путину, что Украина взяла 28 сел и 480 кв. кма территорий. Турбопатриоты в СМИ аж подскочат: вот! Чиновник — а не врет! Но аналитики группы Deep State его поправят — 44 села. И 1000 кв. км. 10 августа Алаудинов в соцсетях отчитается: «Мы отбросили все силы к границе. В течение часа начнется последний бой, с каждой стороны около 1500 бойцов и свыше 170 единиц техники. Такого не было в истории СВО…»

И впрямь — не было. Потому что ничего такого не началось. Потому что 13 августа ТАСС со ссылкой на канал «Россия 1» и Алаудинова рапортует: «Сегодня обстановка взята под контроль, большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта. Идет чистка… Противник выбивается оттуда, где он есть».

Читатель-зритель-слушатель! поди пойми: что значит — прикрыта? Чистка идет успешно? Или — наоборот? А выбивание? Единожды ошибшийся, имеет право на доверие? А ведь «исторической битвы СВО» 10 августа так и не было… А «кадыровцы» десятками сдаются.

Можно ли верить «Цензор.нет»? А почему бы и нет? Если помнить, что он, как и ТАСС, ведет информационную войну? СМИ РФ писали о переброске солдат и техники в зону боев в РФ. И впрямь — и пришли кадры разгрома под Рыльском колонны, когда разом могли погибнуть до 500 военных ВС РФ. И матери призывников объединяются, чтоб достучаться до министра обороны. Ведь кровиночки гибнут под американскими ракетами. А — за что?

И правда, за что?

Ошеломление внезапной атакой 6 августа было сильным. Сперва балаболы из прислуги крупнокалиберной агтимашины пошли строчить кто во что горазд. «Царьград» уныл: «ВСУ вводят в область спецназ», «ситуация тяжёлая», «ухудшение реально…». Alex Parker объявил: у чечен «договорняк с ВСУ, они их пустили в РФ». «Росатом» возопил: враг идет на Курскую АЭС, и будет катастрофа! Подоляка истерил: «Суджа потеряна — важнейший логистический хаб». Царев заявил: «Противник занял город; недопущение проникновения врага… на плечах ополченцев».

Кто из них врал? А кто — ошибался? В Судже и впрямь гибли ополченцы, вооруженные местным дельцом. И ситуация была (и остается) тяжелой. И ВСУ вели зачистки. И спецназ заходил. Другое дело, СМИ РФ звали эти новости «не очень хорошими». Впрочем — дело вкуса. Кому и пожар на 1000 кв. км — фигня, костерок малый. Кстати, наступление ВСУ звали как угодно — «продвижением», «прорывом», «вылазкой», но — не наступлением… А это — оно.

На Старой площади умеют клепать иносказания. Ведь это там придумали СВО. Но, очевидно, кошмар сорвал крышу, кремлевские долго не могли взять в толк, что сказать народу-то? Молчать соцсети не дают. И решили сравнить обстановку с Курской битвой 1943-го. Но «не нагнетать». Избегать слов «новый фронт». Не писать про АЭС, чтоб не создать «чувство ядерной угрозы».

А что ее бояться — зиц Медведев уж сколько раз стращал?

Писать надо об «успехах ВС РФ», что «не дают ВСУ продвигаться». Делать акцент на атаках врага на мирное население (это как положено). А также на «сплочении и размещении эвакуированных». А пуще всего — на «власти, не бросающей в беде». Методичку разослали 8 августа. И заточили под многие дни, недели, а то и месяцы вперед.

Рапорт — ложь. Да в нем — намек

И вот со всех сторон мы слышим стоны про операцию ВСУ, придуманную «дядей Сэмом» и «генералами НАТО». Попутно с изумленным: да как же это они — не обсудив с Западом? Не стихают обещания (со ссылкой на «экспертов» ЕС), что Киев «рано или поздно уйдет из-под Курска». А зачем он ему? Он свои города возвращает. Гремят призывы изгнать, мочить, не допустить, огнем и кровью разорить!

А беженцев уж за 100 тысяч. И в зоне, занятой ВСУ, говорят — тысячи две. Лишь бы только с ними, когда ВСУ уйдут, не разобрались, как некогда Сталин после войны с жителями оккупированных территорий.

Некие видавшие виды провидцы прорицают «итог Украины»: «должна быть уничтожена». А там – пишут о распаде РФ. Ведь жареный-то петух не промахнулся.

И тут, конечно, умудренный читатель вспоминает Пушкина. Ту самую «многочисленная рать», что царь Додон мог «содержать, чтоб концы своих владений охранять от нападений», и воевод, что «не дремали, но никак не успевали». Не успели и теперь.

И хоть живем мы не при царе Додоне, ан, бывает, талант открывает сокровенное. Как там у Александра Сергеевича?

И в глазах у всей столицы

Петушок спорхнул со спицы,

К колеснице полетел

И царю на темя сел,

Встрепенулся, клюнул в темя

И взвился... и в то же время

С колесницы пал Дадон —

Охнул раз, — и умер он.

Дмитрий Петров, The Moscow Times

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