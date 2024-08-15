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Можно ли белорусам отправлять по почте ювелирные украшения?

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  • 15.08.2024, 14:42
Можно ли белорусам отправлять по почте ювелирные украшения?

В «Белпочте» объяснили.

Специалисты «Белпочты» ответили на вопрос, можно ли отправлять посылки с ювелирными изделиями по территории Беларуси. Об этом нюансе лучше знать заранее.

Как объяснили эксперты, белорусы могут отправить по почте ювелирные украшения и других изделия из драгоценных металлов. Но только в посылках с объявленной ценностью.

Посылка с объявленной ценностью — это посылка, содержимое которой отправитель должен оценить сам. Однако он обязан исходить из настоящей стоимости вложения. Сумму указывают на упаковке.

Как отметили в «Белпочте», такие посылки можно отправить с наложенным платежом. То есть, оплачивать будете не вы, а получатель. Деньги получат у адресата сотрудники почты и после отправят отправителю почтовым денежным переводом. При этом сумма наложенного платежа не может быть выше суммы объявленной ценности.

К слову, посылки с наложенным платежом от простых белорусов в адрес юридических лиц «Белпочта» не принимает.

Местонахождение посылки можно будет посмотреть на сайте, введя номер отправления на сайте «Белпочты».

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