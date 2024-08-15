Белорусские медики первыми в мире провели уникальную операцию

Белорусские медики первыми в мире провели уникальную операцию2
- 15.08.2024, 14:56
Речь идет о двухэтапной операции ребенку на сердце.
Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце ребенку, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Уникальная операция Nikaidoh по коррекции редкого врожденного порока сердца ребенку впервые в Беларуси была успешно проведена в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии. Кроме того, белорусские хирурги первыми в мире применили двухэтапный хирургический подход на такой операции.
- Операция Nikaidoh была выполнена в Беларуси впервые, а именно такой двухэтапный хирургический подход был применен впервые в мире, - подчеркнули в Минздраве.
Как пояснили в РНПЦ, лечение ребенка было разделено на два этапа. Это было обусловлено сложностью анатомии порока сердца, так как имела место транспозиция магистральных сосудов в сочетании с дефектом межжелудочковой перегородки и стенозом легочной артерии.
Первый этап лечения выполнялся миниинвазивно. Когда ребенку было 5 месяцев ему сделали рентгеноэндоваскулярное вмешательство, выполнив стентирование легочной артерии. А сейчас, 31 июля 2024-го, когда ребенок достиг 1 года и 4 месяцев, ему провели радикальную хирургическую коррекцию патологии сердца. А именно была выполнена операция трункального переключения с пластикой дефекта межжелудочковой перегородки и реконструкцией легочной артерии или операция Nikaidoh.
- Подобный уникальный, в том числе и для мирового кардиохирургического сообщества, подход к лечению такой сложной патологии сердца у ребенка позволил существенно снизить риски радикального оперативного вмешательства в период новорожденности и провести его в более оптимальные сроки, - прокомментировал директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Минздрава Константин Дроздовский.