Белорусские медики первыми в мире провели уникальную операцию 2 15.08.2024, 14:56

Речь идет о двухэтапной операции ребенку на сердце.

Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце ребенку, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Уникальная операция Nikaidoh по коррекции редкого врожденного порока сердца ребенку впервые в Беларуси была успешно проведена в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии. Кроме того, белорусские хирурги первыми в мире применили двухэтапный хирургический подход на такой операции.

- Операция Nikaidoh была выполнена в Беларуси впервые, а именно такой двухэтапный хирургический подход был применен впервые в мире, - подчеркнули в Минздраве.

Как пояснили в РНПЦ, лечение ребенка было разделено на два этапа. Это было обусловлено сложностью анатомии порока сердца, так как имела место транспозиция магистральных сосудов в сочетании с дефектом межжелудочковой перегородки и стенозом легочной артерии.

Первый этап лечения выполнялся миниинвазивно. Когда ребенку было 5 месяцев ему сделали рентгеноэндоваскулярное вмешательство, выполнив стентирование легочной артерии. А сейчас, 31 июля 2024-го, когда ребенок достиг 1 года и 4 месяцев, ему провели радикальную хирургическую коррекцию патологии сердца. А именно была выполнена операция трункального переключения с пластикой дефекта межжелудочковой перегородки и реконструкцией легочной артерии или операция Nikaidoh.

- Подобный уникальный, в том числе и для мирового кардиохирургического сообщества, подход к лечению такой сложной патологии сердца у ребенка позволил существенно снизить риски радикального оперативного вмешательства в период новорожденности и провести его в более оптимальные сроки, - прокомментировал директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Минздрава Константин Дроздовский.

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