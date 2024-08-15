Шанс для Камалы Харрис 1 Андерс Аслунд

15.08.2024, 15:05

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Неожиданное наступление Украины в Курской области России может стать началом перспективного развития событий.

Немедленно предоставив Украине военную, политическую и финансовую помощь, администрация президента США Джо Байдена спасла эту страну от российского завоевания. Однако, начиная с ноября 2022 года, конфликт вошел в тупиковую стадию, что невыгодно Украине. В случае избрания Камала Харрис должна открыто объявить свою цель: нынешняя ужасная война на истощение должна смениться украинской победой. Неожиданное наступление Украины в Курской области России может стать началом перспективного развития событий.

Цели самой Украины ясны: восстановить полную территориальную целостность; дать возможность вернуться домой всем украинским гражданам, ставших вынужденными переселенцами (включая тысячи детей, похищенных Россией); получить полную компенсацию за ущерб, нанесенный Россией. Напротив, у США сейчас нет никакой стратегии, которую можно было бы обсуждать. Администрация Байдена лишь заявляет, что будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», а республиканский соперник Харрис — Дональд Трамп — обещает закончить войну за один день, что подразумевает полную капитуляцию перед Кремлем.

Для Харрис нынешний тупик — это шанс. Две трети американцев желают Украине победы, и она уже активно занимается Украиной, в том числе шесть раз встречалась с президентом Владимиром Зеленским и возглавляла делегацию США на Мирном саммите по Украине, который состоялся в июне в Швейцарии. Будучи вице-президентом, она следовала инструкциям Байдена, но, став президентом, она могла бы переломить ход войны и сделать Украину своей выигрышной темой.

Для этого потребуется всесторонняя стратегия, подкрепленная достаточными ресурсами. Политика администрации Байдена (вероятно, разработанная советником по национальной безопасности Джейком Салливаном) такова: защищать Украину, не провоцируя Путина. Из-за иррациональных страхов перед ядерными атаками или Третьей мировой войной Белый дом выдумал предполагаемую «красную черту» России (которую якобы нельзя пересекать), что помогло этой стране уберечься от украинских атак западным оружием. Однако Путин не выживет в ядерной войне, поэтому вряд ли он пойдет по этому пути.

Еще один фундаментальный недостаток политики Байдена — отсутствие каких-либо чётких целей. Целью должно быть предоставление Украине достаточной помощи для победы над Россией. Харрис должна назначить советника по национальной безопасности, который будет полностью разделять эту цель. Украинцы храбро сражаются. Они не просят вводить иностранные войска, но им нужно мощное оружие, право использовать его для ударов по российским базам, а также достаточное финансирование со стороны Запада.

В 2023 году Украина получила около $100 млрд (половина из них — военная помощь, а половина — бюджетная и гуманитарная помощь). Примерно столько же она, видимо, получит в 2024 году. Хотя эта сумма значительна, её недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Для полной победы Украине нужно, наверное, $150 млрд в год, при этом размеры военной помощи должны удвоиться до $100 млрд. Это позволит оснастить страну для победы в войне, что сократит возможные будущие расходы (не говоря уже о страданиях украинского народа).

Где можно найти такие средства? Это не секрет. Запад заморозил российские резервы на сумму $280 млрд, из которых две трети хранятся в частной системе Euroclear в Бельгии. Американский Конгресс разумно принял закон, позволяющий министерству финансов США конфисковать замороженные российские активы, и потребовал от Евросоюза сделать то же самое. Но ЕС отказался, в основном из-за несогласия Франции и Германии.

Европейское сопротивление не имеет никакого смысла. Россия ежедневно нарушает международное право, поэтому у Кремля нет оснований требовать для себя защиты международным правом. По примеру США Евросоюз должен принять закон, разрешающий конфискацию российских средств и их использование для помощи Украине. Хотя в США находятся лишь около $5 млрд из этих денег, их можно немедленно конфисковать и отправить Украине, чтобы подать европейцам пример. Да, в июне США убедили других членов «Большой семерки» одолжить Украине $50 млрд в счет будущих доходов от замороженных российских средств. Это было хорошее начало. Однако Украине деньги нужны как можно скорее, чтобы она могла победить Россию.

Когда Россия начала вторжение в феврале 2022 года, США, Великобритания и Канада стали главными источниками военной помощи и боевой подготовки Украины. В первые месяцы войны они, по понятным причинам, не хотели поставлять украинцам самое современное оружие, опасаясь, что его захватит Россия. Однако к лету 2022 года эти опасения развеялись. Уже два года США могли бы обеспечивать Украину оружием, которое нужно, чтобы дать россиянам отпор.

Америка должна продемонстрировать лидерство, чтобы ситуация изменилась. США сохраняют мировое доминирование в сфере производства и экспорта оружия, в то время как у европейцев слишком мало оружия, чтобы изменить баланс в войне.

Наконец, мы подходим к наиболее абсурдному изъяну в украинской политике США: запрет на использование поставляемого Америкой оружия для ударов по российским базам, с которых осуществляются атаки на Украину. Этот запрет нарушает право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Его следует немедленно отменить.

Война в Украине дает Харрис шанс, но ей следует исправить ошибки Байдена и выделить дополнительные ресурсы, необходимые Украине для победы над Россией. Конфисковав государственные активы России и убедив американских союзников сделать то же самое, она поможет Украине победить, не взваливая на американцев новое бюджетное бремя.

Андерс Аслунд, New Voice

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