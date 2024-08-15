«Я еще не видел таких довольных танкистов»
- 15.08.2024, 15:10
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Бойцы ВСУ рассказали о преимуществах боев в Курской области.
Танкисты ВСУ оценили перебваги боев на Курщине. Они довольны тактикой ведения боевых действий и «трофеями». Об этом в своем телеграм-канале «Офицер+» сообщил боец ВСУ с позывным «Алекс».
«Я еще не видел за 2 года таких довольных танкистов, как сейчас наши в КуНР», — написал «Алекс».
Далее он пересказал слова знакомых украинских танкистов, которые высказались по поводу многообразия всевозможных вариантов на поле боя и пространства для маневров.
«Значительно меньше **уть мозг FPV-дроны (но это пока), больше пространства для маневров, реально гораздо больше вариантов для действий на поле боя, ну и трофеи, «танковых» трофеев в нормальных объемах не было с 2022-го. Это касается и техники и БК к ним, потому что другие танкисты подтвердят, что с БК к панцерникам у нас напряг», — рассказали бойцы.