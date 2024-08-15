На Паралимпиаде выступят восемь белорусских спортсменов
- 15.08.2024, 15:14
В нейтральном статусе.
Восемь спортсменов из Беларуси выступят в нейтральном статусе на XVII Паралимпийских играх, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже.
Как сообщают госСМИ, за награды поборются Игорь Бокий (16-кратный паралимпийский чемпион), Дмитрий Салей, Максим Вашкевич, Евгений Коваленок, Егор Щелканов, Анастасия Зудилова (все — плавание), Елизавета Добровольская (метание копья), Владислав Гриб (метание клаба).