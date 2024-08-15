Генерал Москалев возглавил украинскую военную комендатуру в Курской области 4 15.08.2024, 15:36

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Эдуард Москалев

Фото: wikipedia

Под контролем Украины уже 82 населенных пункта.

Украина создала первую военную комендатуру на подконтрольных территориях Курской области, сообщил главнокомандующий ВСУ Сырский. Ее руководителем назначили генерала Эдуарда Москалева.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время доклада на ставке Верховного главнокомандующего в четверг, 15 августа.

Сырский также отметил, под контролем Украины находится уже 82 населенных пункта Курской области.

С начала этих суток Силы обороны в Курской области продвинулись от 500 метров до 1500 км на разных направлениях.

Эдуард Москалев — украинский военачальник, генерал-майор Вооруженных Сил Украины, командующий оперативно-стратегической группировки войск Одесса. В 2022 году был командующим группировки Объединенных сил ВСУ, командиром оперативно-тактической группировки на востоке, а ранее — начальником штаба — первым заместителем командующего войсками оперативного командования Восток Сухопутных войск ВСУ.

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