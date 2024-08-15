Ученые: Медитация и растяжка помогут при циррозе 1 15.08.2024, 15:43

Оба подхода продемонстрировали значительную результативность в облегчении боли.

Ученые Мичиганского университета обнаружили, что растяжка и медитация выступают эффективными способами облегчения ночных мышечных спазмов у пациентов, страдающих от цирроза печени. Результаты исследования, опубликованные в журнале Liver International, показали, что две трети пациентов, страдающих циррозом печени, испытывают ночные мышечные спазмы. Такое осложнение не только снижает качество жизни людей с этим заболеванием, но и приводит к проблемам со сном.

Ученые поставили перед собой задачу выявить эффективные и безопасные способы облегчения боли без применения медикаментов. Для этого они провели исследование с участием 98 пациентов. В ходе эксперимента было опробовано два метода борьбы с этим явлением: практика медитации и физические упражнения — растяжка. Участники были разделены на равные по числу группы. Экспериментальную терапию они практиковали в течение 35 дней.

Оба подхода продемонстрировали значительную результативность в облегчении боли и повышении качества жизни испытуемых. Особенно неожиданным оказался позитивный эффект от медитации. Тем не менее среди пациентов, занимавшихся растяжкой, процент тех, кто бы порекомендовал этот метод другим, оказался выше: 79,5% против 55,3%.

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