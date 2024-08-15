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Российский теннисист обматерил своего тренера-француза

  • 15.08.2024, 15:52
Российский теннисист обматерил своего тренера-француза
Даниил Медведев
Фото: Getty Images

Скандальное видео.

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев устроил истерику во время матча с чехом Иржи Легечкой на турнире ATP Masters 1000 в американском Цинциннати.

После проигрыша первого сета на тай-брейке Медведев начал кричать нецензурные фразы на русском языке в сторону своего тренера Жиля Сервары, который сидел на трибунах.

«Пошел н***й, б***ь! Пошел ты н***й, б***ь. Твоя х***я не работает. Твоя х***я не работает!

Сделай что-нибудь, б***ь! Что за х***я?! Сделай, б***ь, что-нибудь, е****й в рот. Помоги, б***ь", — обратился Медведев к французу Серваре.

После этого судья на вышке сделала россиянину замечание, которое он пытался оспорить.

В итоге Медведев проиграл Легечке в двух сетах — 6:7, 4:6. Он потерпел третье поражение подряд перед US Open-2024.

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