Российский теннисист обматерил своего тренера-француза
- 15.08.2024, 15:52
Скандальное видео.
Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев устроил истерику во время матча с чехом Иржи Легечкой на турнире ATP Masters 1000 в американском Цинциннати.
После проигрыша первого сета на тай-брейке Медведев начал кричать нецензурные фразы на русском языке в сторону своего тренера Жиля Сервары, который сидел на трибунах.
«Пошел н***й, б***ь! Пошел ты н***й, б***ь. Твоя х***я не работает. Твоя х***я не работает!
Сделай что-нибудь, б***ь! Что за х***я?! Сделай, б***ь, что-нибудь, е****й в рот. Помоги, б***ь", — обратился Медведев к французу Серваре.
После этого судья на вышке сделала россиянину замечание, которое он пытался оспорить.
В итоге Медведев проиграл Легечке в двух сетах — 6:7, 4:6. Он потерпел третье поражение подряд перед US Open-2024.
Medvedev a complètement craqué contre l'arbitre, avant de s'incliner cette nuit face à Lehecka à Cincinnati— TennisTemple (@tennistemple) August 15, 2024
🎙️ 🇷🇺 "Je parle avec moi-même, quel est ton problème ? "
" Toi parles dans ta tête" pic.twitter.com/K9GGxuhcqG