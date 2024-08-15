В Минске придумали странный способ защитить метро от затопления

В Минске придумали странный способ защитить метро от затопления2
- 15.08.2024, 16:34
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О людях, создавая его, не подумали.
Некоторые выходы со станций минского метро отремонтировали. Как подметила редакция Blizko, на десять дней перекрывались выходы «Восток» и «Парк Челюскинцев». Что изменилось?
Теперь, чтобы спуститься в метро, нужно сначала подняться — строители сделали «подиум» из 2-3 ступенек, общая высота которых едва ли не вровень с оградой перехода. Вот так, например, выглядит cпуск напротив торгового центра Dana Moll на метро «Восток».
С другой стороны ступенька прибавилась всего одна, и та низкая, а также сохранился пандус. Как при отсутствии оного быть пожилым минчанам, людям с инвалидностью и мамам с колясками по ту сторону проспекта — вопрос риторический.
Теперь чудо-ремонт продолжается на второй паре выходов — возможно, там строители о пандусах и поручнях не забудут?
А это уже выходы на «Парке Челюскинцев» — здесь ступеньки к тому же отличаются по высоте, и придется очень внимательно смотреть под ноги.
В пресс-службе метрополитена отметили, что ремонт (а предыдущий был всего пару лет назад) затеяли с целью предотвратить подтопление — напомним, в июле во время сильных ливней некоторые станции так залило, что их закрывали для пассажиров, а в мае на «Площади Ленина» вода текла просто с потолка.